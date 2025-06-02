Важлива дата перед Трійцею: коли поминати померлих і що зробити в цей день

Напередодні Трійці (П'ятидесятниці або Зеленої неділі) віряни вшановують пам'ять померлих. Йдеться про Троїцьку поминальну або ж так звану батьківську суботу.

Докладніше про точну дату й традиції цієї поминальної суботи, а також інші важливі для вірян свята у червні поточного року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Троїцька поминальна субота 2025: дата і традиції

Цього року Троїцька поминальна субота припадає на 7 червня (тоді як Трійцю відзначатимуть вже наступного дня).

Згідно з новоюліанським церковним календарем, у цю суботу звершується "пам'ять всіх від віку спочилих православних християн - отців, матерів, братів і сестер наших".

Такий день особливого поминання померлих в українській традиції називають також "батьківська субота", адже впродовж нього згадують про померлих батьків і родичів.

Троїцька поминальна субота (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Варто зазначити, що це поминання померлих передує Петровому посту (який розпочнеться за тиждень).

Згідно з православними християнськими звичаями, основним елементом спомину є молитва.

Крім того, впродовж Троїцької поминальної суботи українці можуть:

відвідати могили родичів і навести там порядок;

попросити священника прочитати на могилі коротку заупокійну службу (літію);

принести до церкви продукти на панахиду;

передати священнику записку з іменем для згадування у молитві;

роздати милостиню нужденним (із проханням помолитися за померлого);

поставити свічку в церкві (за упокій).

Інші важливі свята у червні за церковним календарем

У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) нагадали, що цього року календарне літо розпочалось у неділю (1 червня) спогадом про святих отців І Вселенського Собору, які 1700 років тому, зібравшись в Нікеї, ухвалили низку важливих рішень, якими Церква послуговується й нині.

На неділю, 8 червня припадає велике свято П'ятдесятниці (День Святої Тройці), а також день народження новозавітної Церкви.

У понеділок, 9 червня (наступного дня після святої П'ятдесятниці) відзначатиметься День Святого Духа, однієї з трьох Іпостасей Святої Тройці.

У середу, 11 червня - день вшанування пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, а також святителя Луки (Войно-Ясенецького), нашого сучасника, видатного лікаря людських тіл і душ.

У неділю, 15 червня - день пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, який:

жив у Х столітті;

був сучасником святого князя Володимира;

брав безпосередню участь в епохальній події Хрещення України-Руси у 988 році.

Того ж недільного дня вшановуються разом Всі святі, "які від віку Богу угодили".

З понеділка, 16 червня, розпочинається Петрів піст, який триватиме до 28 червня.

У другу неділю після П'ятдесятниці - 22 червня - віряни вшановуватимуть Всіх святих землі Української.

У вівторок, 24 червня - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

У неділю, 29 червня - віряни згадуватимуть славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра та Павла.

У понеділок, 30 червня - вшановуватимуть Собор славних і всехвальних 12-х апостолів.

Найважливіші церковні свята червня 2025 року (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)