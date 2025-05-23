Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році: точні дати за новим календарем

Після переходу Церкви на новоюліанський календар, дати деяких важливих для українців свят змістились. З огляду на це, не всі можуть пам'ятати - коли відзначати Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси цього року.

Докладніше про те, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що таке Спас: пояснення ПЦУ

Згідно з інформацією прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ), влітку віряни відзначають низку великих церковних свят на честь Спасителя:

Винесення чесних древ животворчого Христа Господнього;

Свято, яке називають "першим" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;

Свято, яке називають "другим" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.

Свято, яке називають "третім" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Тим часом у народній традиції ці три релігійні свята досить популярні під назвами "першого", "другого" і "третього" Спаса (хоча є зовсім різними за змістом).

Українцям пояснили, що народні назви цих свят (де згадуються мед, яблука чи горіхи) "не повинні закривати головного" - що "всі вони присвячені нашому єдиному Спасителю Господу Ісусу Христу".

Тобто єдине, що між ними спільного, - це постать Спасителя Господа Ісуса Христа, на честь якого ці свята встановлені.

Звідси й назва - Спас.

"Перший", "другий" чи "третій" Спас - назви умовні, через черговість у календарі. Ці три православні свята не пов'язані між собою ні хронологічно, ні географічно. Але прославляють єдиного Спасителя", - нагадали вірянам.

Спас - свято на честь Спасителя (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Чому на Спас до храму приносять ті чи інші продукти

Давня традиція приносити до храму мед, а також плоди, що достигають у цей час (яблука, виноград, горіхи тощо) існує задля подяки Богові за благословення врожаєм.

"У молитві на освячення плодів лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них", - пояснили у ПЦУ.

З огляду на це вірян закликають:

пам'ятати, що "все на цій землі - дар від Бога";

щиро дякувати Господу "за всі його благодіяння";

не зводити святкування, не замислюючись, "лише до освячення у церкві меду, фруктів чи зілля".

Адже Спас, "тобто Спаситель Господь наш Ісус Христос, не може бути медовим, яблучним, горіховим, хлібним чи полотняним".

Традиція освячувати плоди на Спас - подяка Богові (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Коли Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли з юліанського ("старого") на новоюліанський ("новий") церковний календар.

Через це дати всіх неперехідних свят - з нерухомими датами - змістились на 13 днів раніше. Це стосується і трьох важливих свят, присвячених Спасителю.

Перше свято - Винесення чесних древ животворчого Христа Господнього - у народі називають "перший" або Медовий Спас (інші назви - Маковія або Спас на воді).

Раніше цей день припадав на 14 серпня, тим часом за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його у п'ятницю, 1 серпня.

Медовий Спас - 1 серпня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Друге свято - Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа - у народі називають "другий" або Яблучний Спас (інша назва - Святий Спас).

Раніше цей день припадав на 19 серпня, проте за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його в середу, 6 серпня.

Яблучний Спас - 6 серпня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Третє свято - Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа - у народі називають "третій" або Горіховий Спас (інші назви - Холодний, Хлібний або Полотняний Спас).

Раніше цей день припадав на 29 серпня, тим часом за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його у суботу, 16 серпня.

Горіховий Спас - 16 серпня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)