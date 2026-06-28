Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)

Сили оборони України цієї ночі уразили два НПЗ у Росії - у Краснодарському краї та Ярославському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії", - повідомив Зеленський.

Цієї ночі було уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні - це близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Також українчські дрони досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від кордону України.

"Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція - це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор", - наголосив президент.