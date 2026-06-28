Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)
Сили оборони України цієї ночі уразили два НПЗ у Росії - у Краснодарському краї та Ярославському регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії", - повідомив Зеленський.
Цієї ночі було уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні - це близько 300 кілометрів від лінії фронту.
Також українчські дрони досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від кордону України.
"Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція - це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор", - наголосив президент.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, у ніч на 28 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ.
За словами очевидців, у районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті піднявся густий стовп диму та спалахнула масштабна пожежа.
Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.
Вночі 25 червня Сили оборони вдарили по нафтобазі на Кубані, а вранці - по двох заводах в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту.
Також раніше ми повідомляли, що нафтопереробний завод НОРСІ у Нижегородській області Росії четвертий за величиною в країні, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.