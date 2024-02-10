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Трінчер чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним

Субота 10 лютого 2024 16:00
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Трінчер чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер зізналася, чи закрутила роман після розлучення з Олександром Волошиним, а також відреагувала на слова ексчоловіка, що він хотів би її повернути.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці ТСН.ua.

Артистка розповіла про свій стан після розлучення

За словами знаменитості, у неї нема бажання повертатися як до свого минулого, так і до колишнього.

Також Трінчер відповіла, чи вільне наразі її серце.

"Я не відношуся більше до свого колишнього чоловіка. Це моє минуле. Моє серце вільне, але воно присвячене моїй творчості і кар'єрі. Я вже трансформуюся більше пів року. Це почалося за чотири місяці до розлучення», - зазначила зірка.

Трінчер чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним

Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Бо розлучення не робиться просто в один момент. Це був дуже важкий період, в якому ми приймали різні рішення. І у фіналі було розлучення", - поділилася вона.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися у вересні 2022 року, а у листопаді 2023-го публічно оголосили про своє рішення розлучитися.

Труднощі в їхніх стосунках почали виникати приблизно за пів року до цього.

Ключовим фактором розриву стала боротьба бізнесмена з депресією в поєднанні з обсесивно-компульсивним розладом.

Цей діагноз суттєво вплинув на їхній шлюб, оскільки Анна намагалася допомогти коханому, а той натомість віддалявся від неї, що робило боляче обом.

Нещодавно Трінчер поставила на місце росіянина на Балі.

Також ми розповідали, що відома українська співачка подала до суду на колишнього чоловіка.

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