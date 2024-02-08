Трінчер поставила на місце росіянина на Балі. Емоційна розмова потрапила на відео

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно повернулася з відпустки на Балі, розповіла про зустріч з росіянами. Як виявилося, артистка говорила з представником країни-агресорки та насилу стримувала емоції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Трінчер поділилася в Instagram .

Що співачка сказала росіянину

Трінчер показала фрагмент розмови з чоловіком, який спілкувався російською та називав себе кухарем. Він дав зрозуміти, що почув від співачки те, чого не чув від інших українців. При цьому артистка почала плакати та насилу стримувала сльози, коли пояснювала чоловіку свою позицію.

Трінчер розповіла про розмову з росіянином (скріншот)

"Бо вони не в контексті. Вони не бачать смертей, вони не збирають хлопцям на машини, вони не хоронять своїх братів", - говорила росіянину Трінчер.

Трінчер показала розмову з росіянином на Балі pic.twitter.com/7dzWrablxI — Поліна Іваненко (@polinarbcua) February 8, 2024

Окрім цього, Трінчер звернулася до українців. Вона зазначила, що за кордоном деякі люди спокійно спілкуються з росіянами та мовчать про війну. При цьому співачка наголосила на тому, що потім українці повертаються додому та можуть на собі відчути наслідки "дружби" з представниками країни-агресорки.

"Українці за кордоном легітимізують росіян. Вони з ними спілкуються, допомагають, дружать з ними, працюють, сплять, будують стосунки. І потім повертаючись додому, отримують в свої домівки російські ракети", - пояснила співачка.