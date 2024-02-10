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Тринчер честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным

Суббота 10 февраля 2024 16:00
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Тринчер честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер призналась, закрутила ли роман после развода с Александром Волошиным, а также отреагировала на слова экс-мужа, что он хотел бы ее вернуть.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы ТСН.ua.

Артистка рассказала о своем состоянии после развода

По словам знаменитости, у нее нет желания возвращаться как к своему прошлому, так и к бывшему.

Также Тринчер ответила, свободно ли сейчас ее сердце.

"Я не отношусь больше к своему бывшему мужу. Это мое прошлое. Мое сердце свободно, но оно посвящено моему творчеству и карьере. Я уже трансформируюсь более полугода. Это началось за четыре месяца до развода", - отметила звезда.

Тринчер честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным

Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Потому что развод не делается просто в один момент. Это был очень тяжелый период, в котором мы принимали разные решения. И в финале был развод", - поделилась она.

Напомним, Анна Тринчер и Александр Волошин поженились в сентябре 2022 года, а в ноябре 2023-го публично объявили о своем решении расстаться.

Трудности в их отношениях начали возникать примерно за полгода до этого.

Ключевым фактором разрыва стала борьба бизнесмена с депрессией в сочетании с обсессивно-компульсивным расстройством.

Этот диагноз существенно повлиял на их брак, поскольку Анна пыталась помочь любимому, а тот взамен отдалялся от нее, что делало больно обоим.

Недавно Тринчер поставила на место россиянина на Бали.

Также мы рассказывали, что известная украинская певица подала в суд бывшего мужа.

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