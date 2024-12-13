Трихолог розповіла, що робити, якщо електризується волосся взимку

Багатьом знайоме відчуття, коли знімаєш шапку і волосся стає "дибки" в різні боки. Волосся часто електризується взимку і варто знати, які засоби допоможуть цього уникнути.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні причини такого стану та які засоби потрібно наносити на волосся.

Причини електризації волосся

Під час тертя об різні поверхні, включаючи шапку, шарф, светр або просто спинку стільця на робочому місці у волоссі утворюються позитивно заряджені іони, які взаємно відштовхуються один від одного. Так з'являється статична електрика.

Інтенсивність зростає з настанням холодів з таких причин:

волосся зневоднюється під постійним впливом сухого і теплого повітря в опалювальних приміщеннях

велика різниця між температурою в будинку і на вулиці

волосся треться об шапку, шарф або капюшон

в шафі дитини або дорослого переважає одяг із синтетичних тканин

Якщо волосся сильно електризується, то використання фена та інших приладів для термічної укладки, а також використання пластикового гребінця може посилити проблему.

Як цього уникнути

Трихолог Уляна Ерстенюк розповіла, що варто подбати про хороше зволоження волосся, включаючи незмивні спреї, сироватки, живильні маски на довжину 1-2 рази на тиждень, а також бальзам та термозахист після кожного миття.

Якщо у вас жирний тип шкіри голови і ви використовуєте тільки шампуні для себорегуляції, то додайте на зміну зволожуючий. Якщо фен, то тільки з іонізацією, а стайлери з турмаліновим покриттям, що дозволяють випрямити, висушити або завити волосся, не позбавляючи їх вологи.

"Дивна порада, але носіть взуття на шкіряній підошві - це працює. Гумова підошва, всупереч поширеній думці, зовсім не заважає електричним розрядам накопичуватися в волоссі, а от шкіра має краще заземлення", - зазначила експерт.

Також варто носити головні убори з натуральних матеріалів - шерсті і шовку. Однак, якщо ви не можете відмовитися від улюбленої шапки, то перед одягання внутрішню сторону можна збризнути антистатиком.

Якщо у вас сильно електризується волосся, то допоможуть ще такі поради:

придбайте зволожувач повітря

обов‘язково випивайте свою денну норму води

мийте голову в теплій воді

розчісуйте волосся якісним дерев‘яним гребінцем, капнувши попередньо на нього ефірної олії лаванди чи рожевого дерева

До того ж важливо регулярно перевіряти та корегувати дефіцитні стани, адже вони мають прямий вплив на стан та якість волосся.