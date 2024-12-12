Зміцнює волосся та стимулює ріст: трихолог назвала корисну процедуру для шкіри голови

Пілінг шкіри голови оздоровлює покрив та усуває свербіж. Волосся стає менш жирним і більш об’ємним, але необхідно вміти правильно робити процедуру.

Що таке пілінг шкіри голови

Це процедура, спрямована на очищення та омолодження шкіри під волоссям на голові. Вона включає використання спеціальних засобів, які допомагають видалити омертвілі клітини шкіри, позбутися надлишку шкірного сала та інших забруднень, а також стимулюють оновлення клітин шкіри.

Одним із найпоширеніших способів є використання відлущувальних шампунів або масок, які містять такі активні інгредієнти, як фруктові кислоти, саліцилова кислота або ензими. Ці інгредієнти допомагають видалити мертві клітини шкіри та стимулюють оновлення шкіри.

В першу чергу його рекомендують людям з проблемною шкірою, лупою або себорейним дерматитом. Процедура допомагає видалити ороговілі клітини шкіри та надлишки шкірного сала, що покращує її стан та зменшує проблемні симптоми.

Чим корисна процедура

Видалення забруднень

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, під час пілінгу видаляються забруднення, пил, жир і відмерлі клітини зі шкіри. Що покращує надходження кисню в середину фолікула та покращує якість волосини.

Стимуляція кровообігу

Масаж під час пілінгу стимулює кровоносні судини і сприяє легшому проникненню поживних речовин до волосяних фолікулів. Це сприяє зміцненню волосся і стимулює його ріст.

Профілактика лупи

Багато пілінгів містять інгредієнти, що борються з виникненням лупи та зменшують її видимість.

Регуляція виділення шкірного жиру сальними залозами: Як результат зменшення жирності та довше відчуття свіжості волосся.

Заспокоєння та зволоження

Багато пілінгів містять інгредієнти заспокійливої дії, такі як алое вера або екстракти ромашки, які допомагають зменшити подразнення шкіри голови та забезпечують зволоження.

Важливо перед початком будь-якої нової процедури догляду за шкірою голови, особливо якщо у вас є будь-які шкірні захворювання або проблеми, краще звернутися до експерта.