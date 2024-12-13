Трихолог рассказала, что делать, если электризуются волосы зимой

Многим знакомо ощущение, когда снимаешь шапку и волосы становятся "дыбом" в разные стороны. Волосы часто электризуются зимой и стоит знать, какие средства помогут этого избежать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных причинах такого состояния и какие средства нужно наносить на волосы.

Причины электризации волос

Во время трения о различные поверхности, включая шапку, шарф, свитер или просто спинку стула на рабочем месте в волосах образуются положительно заряженные ионы, которые взаимно отталкиваются друг от друга. Так появляется статическое электричество.

Интенсивность возрастает с наступлением холодов по следующим причинам:

волосы обезвоживаются под постоянным воздействием сухого и теплого воздуха в отапливаемых помещениях

большая разница между температурой в доме и на улице

волосы трутся о шапку, шарф или капюшон

в шкафу ребенка или взрослого преобладает одежда из синтетических тканей

Если волосы сильно электризуются, то использование фена и других приборов для термической укладки, а также использование пластиковой расчески может усугубить проблему.

Как этого избежать

Трихолог Ульяна Эрстенюк рассказала, что стоит позаботиться о хорошем увлажнении волос, включая несмываемые спреи, сыворотки, питательные маски на длину 1-2 раза в неделю, а также бальзам и термозащиту после каждого мытья.

Если у вас жирный тип кожи головы и вы используете только шампуни для себорегуляции, то добавьте на смену увлажняющий. Если фен, то только с ионизацией, а стайлеры с турмалиновым покрытием, позволяющие выпрямить, высушить или завить волосы, не лишая их влаги.

"Странный совет, но носите обувь на кожаной подошве - это работает. Резиновая подошва, вопреки распространенному мнению, совсем не мешает электрическим разрядам накапливаться в волосах, а вот кожа имеет лучшее заземление", - отметила эксперт.

Также стоит носить головные уборы из натуральных материалов - шерсти и шелка. Однако, если вы не можете отказаться от любимой шапки, то перед одеванием внутреннюю сторону можно сбрызнуть антистатиком.

Если у вас сильно электризуются волосы, то помогут еще такие советы:

приобретите увлажнитель воздуха

обязательно выпивайте свою дневную норму воды

мойте голову в теплой воде

расчесывайте волосы качественной деревянной расческой, капнув предварительно на нее эфирного масла лаванды или розового дерева

К тому же важно регулярно проверять и корректировать дефицитные состояния, ведь они имеют прямое влияние на состояние и качество волос.