Дерматолог пояснила, як мити волосся залежно від типу, щоб воно довго було чистим

Частота миття голови залежить від таких факторів, як жирність, тип волосся, рівень активності та вік. Тому не існує універсальної поради щодо миття, все залежить від типу волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку лондонського дерматолога Амни Адель.

Як мити волосся

За словами експерта, частота миття волосся залежить від типу шкіри голови та типу волосся. Якщо у вас жирне волосся, яке лущиться, ви використовуєте багато засобів по догляду за волоссям, тренуєтеся щодня, тоді вам слід мити волосся кожен день

Але якщо у вас текстуроване та сухе волосся, то слід мити голову лише кожні кілька днів.

"Найважливішим моментом є те, що миття волосся є різним для кожної окремої людини, і те, що найкраща подруга миє голову раз на тиждень, не означає, що ви також повинні так робити", - розповіла експерт.

Рекомендації для дітей розрізняються залежно від віку. Щодня або через день варто мити дітям віком від 12 років або на початку статевого дозрівання, з жирним або прямим волоссям.

Діти 8-11 років повинні мити волосся 1-2 рази на тиждень.

Як вибрати шампунь

Для правильно вибору шампунь, важливо враховувати тип волосся:

Тонке волосся: шукайте шампуні для збільшення об’єму, які не будуть обтяжувати волосся

Густе волосся: обирайте зволожуючі шампуні, щоб додати вологи, блиску та гладкості густому волоссю

Кучеряве волосся: власникам кучерявого волосся слід шукати зволожуючі шампуні для кучерявого волосся, які містять інгредієнти, які зменшують завивку, не обтяжуючи локони

Пошкоджене/фарбоване/ламке волосся: обирайте зміцнюючі шампуні для пошкодженого та ослабленого або ламкого волосся. Вони зазвичай містять додатковий білок, призначений для покращення стану волосся

Важливо витрачати додатковий час втираючи шампунь у шкіру голови, щоб розщепити жир, і потім добре змити засіб.