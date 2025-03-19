Три прихованих ризики консервів, про які чимало українців не здогадується

Деякі дослідження доводять, що консерви можуть бути не лише безпечними, а й корисними.

Як консервування зберігає продукти

Консервування - це метод тривалого збереження їжі шляхом герметичного пакування та нагрівання.

Процес включає три основні етапи:

Обробка - очищення, нарізка, варіння або інша підготовка продуктів.

- очищення, нарізка, варіння або інша підготовка продуктів. Герметизація - запечатування у банки для запобігання контакту з повітрям.

- запечатування у банки для запобігання контакту з повітрям. Нагрівання - знищення шкідливих бактерій та продовження терміну зберігання.

Завдяки цій технології продукти можуть залишатися безпечними для вживання протягом 1-5 років. Найчастіше консервують овочі, фрукти, бобові, м’ясо, рибу та супи.

Вплив консервування на поживні речовини

Існує міф, що консервовані продукти втрачають користь. Насправді білки, жири, вуглеводи, мінерали та жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K) зберігаються майже без змін. Водночас водорозчинні вітаміни (С, групи В) можуть частково руйнуватися через високу температуру.

Цікаво, що в деяких випадках консервування навіть підвищує корисність продуктів. Наприклад, у помідорах після нагрівання збільшується кількість антиоксиданта лікопіну, який бореться зі старінням клітин.

Чому консерви зручні

По-перше, вони дешевші за свіжі продукти, по-друге, вони мають тривалий термін зберігання та не псуються роками. Також вони дуже зручні і їх не треба готувати.

Завдяки цим перевагам консерви є важливим джерелом поживних речовин для багатьох людей, особливо в регіонах з обмеженим доступом до свіжих продуктів.

Потенційні ризики консервів

BPA (бісфенол А)

Це хімічна речовина, що міститься в оболонках банок, може потрапляти в їжу. Деякі дослідження пов’язують його з серцевими захворюваннями та гормональними порушеннями. Щоб зменшити ризик, обирайте консерви з маркуванням "BPA-free".

Ботулізм

Це рідкісний, але смертельно небезпечний токсин, який може утворитися в неправильно законсервованих продуктах. Уникайте банок із вм’ятинами, випуклими кришками або підозрілим запахом.

Сіль і цукор

Річ у тому, що деякі консервовані продукти містять велику кількість солі чи підсолоджувачів, що підвищує ризик гіпертонії, діабету та серцево-судинних хвороб.

Вас може зацікавити