Три скрытых риска консервов, о которых многие украинцы не догадываются

Некоторые исследования доказывают, что консервы могут быть не только безопасными, но и полезными.

Как консервирование сохраняет продукты

Консервирование - это метод длительного сохранения пищи путем герметичной упаковки и нагрева.

Процесс включает три основных этапа:

Обработка - очистка, нарезка, варка или другая подготовка продуктов.

- очистка, нарезка, варка или другая подготовка продуктов. Герметизация - запечатывание в банки для предотвращения контакта с воздухом.

- запечатывание в банки для предотвращения контакта с воздухом. Нагрев - уничтожение вредных бактерий и продление срока хранения.

Благодаря этой технологии продукты могут оставаться безопасными для употребления в течение 1-5 лет. Чаще всего консервируют овощи, фрукты, бобовые, мясо, рыбу и супы.

Влияние консервирования на питательные вещества

Существует миф, что консервированные продукты теряют пользу. На самом деле белки, жиры, углеводы, минералы и жирорастворимые витамины (A, D, E, K) сохраняются почти без изменений. В то же время водорастворимые витамины (С, группы В) могут частично разрушаться из-за высокой температуры.

Интересно, что в некоторых случаях консервирование даже повышает полезность продуктов. Например, в помидорах после нагревания увеличивается количество антиоксиданта ликопина, который борется со старением клеток.

Почему консервы удобны

Во-первых, они дешевле свежих продуктов, во-вторых, они имеют длительный срок хранения и не портятся годами. Также они очень удобны и их не надо готовить.

Благодаря этим преимуществам консервы являются важным источником питательных веществ для многих людей, особенно в регионах с ограниченным доступом к свежим продуктам.

Потенциальные риски консервов

BPA (бисфенол А)

Это химическое вещество, содержащееся в оболочках банок, может попадать в пищу. Некоторые исследования связывают его с сердечными заболеваниями и гормональными нарушениями. Чтобы уменьшить риск, выбирайте консервы с маркировкой "BPA-free".

Ботулизм

Это редкий, но смертельно опасный токсин, который может образоваться в неправильно законсервированных продуктах. Избегайте банок с вмятинами, выпуклыми крышками или подозрительным запахом.

Соль и сахар

Дело в том, что некоторые консервированные продукты содержат большое количество соли или подсластителей, что повышает риск гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

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