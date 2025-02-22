Ця консерва - найкращий продукт для здоров’я людей похилого віку: зміцнить серце та кістки

Печінка тріски - це не тільки смачний делікатес, але й цінний продукт, який може допомогти зберегти здоров'я серця та запобігти утворенню тромбів. Цей продукт містить унікальні речовини, що позитивно впливають на стан крові та судин.

Чому печінку тріски треба неодмінно включати в раціон, зокрема літнім людям - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому печінка тріски така корисна?

Тромбоцити та згортання крові

У крові кожної людини є спеціальні клітини - тромбоцити, які відповідають за згортання крові та зупинку кровотеч.

Проте, з віком, особливо після 40 років, кров часто стає густішою, а тромбоцити починають склеюватися між собою. Це може призвести до утворення тромбів - згустків крові, які можуть закупорити судини та спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як інфаркт або інсульт.

Печінка тріски - природний захисник

Печінка тріски містить гепарин - речовину, яка розріджує кров та запобігає склеюванню тромбоцитів. Завдяки цьому, вживання печінки тріски може допомогти знизити ризик утворення тромбів та розвитку серцево-судинних захворювань.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тромбоз є однією з основних причин смертності у світі. Щороку близько 8,5 мільйонів людей помирають від тромбозу. Тому, профілактика утворення тромбів є надзвичайно важливою для збереження здоров'я та життя.

Як вживати печінку тріски

Печінку тріски можна вживати як окрему страву, додавати до салатів або використовувати для приготування бутербродів. Важливо пам'ятати, що печінка тріски є досить калорійним продуктом, тому її слід вживати в помірних кількостях.

Регулярно включайте печінку тріски до свого раціону для підтримки здоров'я серця та судин. Зверніться до лікаря або дієтолога для отримання індивідуальних рекомендацій щодо вживання печінки тріски.

Пам'ятайте про здоровий спосіб життя, який включає збалансоване харчування, фізичну активність та відмову від шкідливих звичок.