Названо найгірші консерви. Їх часто купують українці

Незважаючи на величезний вибір консервованих продуктів на ринку, деякі з них потрапляють у категорію найгірших за якістю. Виявляється, багато українців продовжують купувати ці продукти, навіть не підозрюючи про їхні реальні недоліки.

Які консерви суворо не можна купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому консерви небезпечні?

Консервовані продукти можуть бути зіпсовані або неправильно зберігатися на складах, що призводить до втрати смакових якостей і навіть виникнення токсичних речовин. Особливо часто зустрічаються проблеми з консервами, де є перевищення солі, штучні барвники, консерванти, а також недотримання стандартів термічної обробки.

Це призводить до того, що продукт може не тільки мати неприємний смак, але й бути шкідливим для організму.

Які саме консерви не треба купувати?

М’ясні консерви

М'ясо у консервах може бути з низькоякісної сировини, що в свою чергу може бути не лише небезпечним для здоров'я, а й мати неприємний смак. В таких консервованих продуктах часто використовуються консерванти, а сама м'ясна складова може бути зіпсована або неправильно оброблена. Крім того, зловживання насиченими жирами у таких консервах може призвести до підвищення рівня холестерину в організмі.

Риба в олії

Рибні консерви в олії також часто опиняються у списку проблемних продуктів. Вони можуть містити некорисну олію низької якості, а сама риба може бути зіпсована або не відповідати стандартам свіжості. Ба більше, зберігання риби в консервних банках може сприяти виникненню токсинів внаслідок контакту з металом, особливо якщо банки мають пошкодження.

Томати та овочі в банках

Томати і овочі в консервованому вигляді користуються великою популярністю серед українців. Проте експерти радять бути обережними з деякими брендами, де може бути перевищення кількості цукру та штучних добавок. Це робить консерви не тільки менш смачними, але й менш корисними.

Як обрати якісні консерви?

Читати етикетки

Уважно перевіряйте склад продукту та термін придатності.

Орієнтуйтеся на перевірених виробників

Обирайте тільки ті бренди, які мають хорошу репутацію.

Шукайте сертифікати якості

Не забувайте, що якісні продукти мають сертифікати та відповідають міжнародним стандартам.

Вибирайте консервацію без додавання консервантів

Краще купувати продукти, у складі яких лише природні інгредієнти.