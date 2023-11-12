Три причини, які дозволяють не прийти до військкомату за повісткою, і вам за це нічого не буде

У разі вручення повістки військовозобов'язаний чоловік має прийти до ТЦК у зазначену дату, інакше йому загрожує покарання. Втім є три випадки, коли за неявку до військкомату чоловіку нічого не "світить".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram.
"Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673. Зараз перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. До них належать лише три", - пояснюють юристи.
Перелік поважних причин неявки до ТЦК СП:
"Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи", - кажуть експерти.
Покарання за неявку до ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних у військкоматі, то штраф за неявку передбачений від 1500 до 3400 грн (точна сума штрафу встановлюється у судовому порядку).
Повторна неявка протягом року може загрожувати штрафом у розмірі до 5100 грн.
Якщо людина не приходить після вручення повістки три й більше разів, на військовозобов'язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. За неявку до військкомату за мобілізаційним розпорядженням загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.
Які бувають види повісток (фото: канал 24)
Раніше ми розповідали про те, чи можна потрапити у тюрму, якщо вам вручили три повістки, а ви не прийшли у військкомат.
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