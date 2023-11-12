Три причины, которые позволяют не прийти в военкомат за повесткой, и вам за это ничего не будет

В случае вручения повестки военнообязанный мужчина должен прийти в ТЦК в указанную дату, в противном случае ему грозит наказание. Однако существует три случая, когда за неявку в военкомат мужчине ничего не "светит".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти ж юрист" в Telegram.
"Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673. Сейчас перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. К ним принадлежат всего три", - объясняют юристы.
Список уважительных причин неявки в ТЦК СП:
"Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы", - говорят эксперты.
Наказание за неявку в ТЦК может быть разным. Если повестка касалась уточнения учетных данных в военкомате, штраф за неявку предусмотрен от 1500 до 3400 грн (точная сумма штрафа устанавливается в судебном порядке).
Повторная неявка в течение года может грозить штрафом в размере 5100 грн.
Если человек не приходит после вручения повестки три и больше раз, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. За неявку в военкомат по мобилизационному распоряжению грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
Какие виды повесток бывают (фото: канал 24)
Раньше мы рассказывали о том, можно ли попасть в тюрьму, если вам вручили три повестки, а вы не пришли в военкомат.
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