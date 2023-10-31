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"Цей підхід вас точно шокує". Адвокат розповів про новий трюк від ТЦК

Вівторок 31 жовтня 2023 11:19
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"Цей підхід вас точно шокує". Адвокат розповів про новий трюк від ТЦК Яку схему почали застосовувати ТЦК (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Роман Сімутін

Військовозобов'язаним чоловікам почали надходити на пошту повідомлення про початок досудового розслідування, бо вони начебто ухиляються від мобілізації, хоча насправді навіть жодного разу не отримували повістки.

Що треба знати про такі повідомлення та як на них реагувати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у YouTube.

Як виглядають ці повідомлення

"Ви вже чули про креативні підходи ТЦК до відправки повісток разом із квитанціями на комуналку, з вироком суду, повідомленнями про розшук, але новий підхід вас точно шокує", - говорить адвокат.

Він пояснює, що чоловікам почали надсилати повідомлення про початок досудового розслідування, при цьому, що їх раніше жодного разу не викликали у ТЦК.

"Погоджуся, це звучить досить грізно: "Про ухилення від виконання військового обов’язку та про включення інформації до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР)" і адресоване воно прокурору, начальнику поліції та громадянину", - каже Сімутін.

&quot;Цей підхід вас точно шокує&quot;. Адвокат розповів про новий трюк від ТЦКОсь так виглядає повідомлення про початок досудового розслідування (фото: telegram/advokatsimutin)

Сімутін наголошує, що направлення таких повідомлень відбувається часто у Бучанському РТЦК.

Чи є реальні підстави для слідства

Адвокат пояснює, що у документі вказано, що "чоловік шляхом бездіяльності ухиляється від призову", але згідно з Кримінальним кодексом суб’єктивна сторона даного злочину проявляється у формі умислу, тобто умисному ухиленні від мобілізації, а не бездіяльності.

"Одним словом - набір грізних юридичних фраз, але позбавлених логіки, послідовності й сенсу. Хоча мушу визнати, що потрапляння такого паперу в руки пересічному громадянину введе його у неабиякий ступор. Тож якщо ви десь знайдете подібне повідомлення, то вже знатимете як відрізнити справжній текст від "креативного", - додав Сімутін.

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Раніше ми писали про те, як зрозуміти, що повістку виписують незаконно.

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