Що буде, якщо не прийти по повістці до військкомату: насварять, оштрафують чи посадять?

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Наразі до армії продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків. Повістки активно приходять чоловікам від 18 до 60 років.

Яке покарання передбачено, якщо ви не з'явилися у військкомат, отримавши повістку - читайте у матеріалі Styler.

Де можуть вручати повістки

Так, повістки в Україні можуть вручати будь-де, законом це не регламентовано.

Повістка обов'язково повинна містити:

підпис керівника ТЦК та СП та мокрий друк

дату вручення

адресу військкомату

час, коли треба туди прийти

Вручити повістку можуть:

співробітники ТЦК та СП

уповноважені особи

керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками

Які бувають види повісток

Повістки у військкомат бувають такі:

повістка для уточнення облікових даних - прийти та стати на облік

оновити інформацію про призовника

повістка проходження військово-лікарської комісії

повістка на призов до армії - у такому порядку вказаний термін, у який потрібно з'явитися в призовну ділянку

мобілізаційне розпорядження - відправлення до армії

Що буде за неявку по повістці

Якщо повістка стосувалася уточнення ваших облікових даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то штраф за неявку до військкомату для уточнення даних може становити від 1500 до 3400 гривень (конкретний розмір штрафу встановлюється у судовому порядку).

А ось повторне вчинення порушення протягом року може спричинити більший штраф у розмірі до 5100 гривень. Це питання регулюється статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо людина не приходить після вручення повістки три й більше разів, на військовозобов'язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо особа не з'явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Причини, з яких можна не з'явитися по повістці

Хвороба, яка не дає змоги самостійно рухатися

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини/чоловіка (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд)

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення чи кримінального покарання щодо військовозобов'язаного чи резервіста

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.