Адвокат розповів, чи "світить" в'язниця після отримання трьох повісток

Що буде, якщо ви не зявилися в ТЦК при отриманні трьох повісток, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео адвоката Романа Сімутіна.

Що буде за неявку по повісткам

Адвокат пояснив, що формальне звернення ТЦК до поліції із заявою, що такий-то громадянин тричі не з’явився по повістках, просто проігнорують. Але якщо до заяви долучать корінці повістки, рапорти, пояснення, якісь акти відмови і т. п., то, ймовірно, відкриють кримінальне провадження.

За словами правозахисника, слідчому ще доведеться довести, що саме ви отримали повістку та навмисно ухилялися від призову.

"А це - проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації підпису, якщо ви заперечуєте автентичність вашого автографа, встановлення обставин, за яких отримана повістка, допит свідків, а це переважно працівники ТЦК чи поліціянти, свідчення яких сумнівні, та безліч інших дрібниць", - сказав Роман.

Сімутін вважає, що перспективність подібного способу наближена до нуля. Адже поліціянти все ж таки не мазохісти, і не перероблятимуть купу роботи, розуміючи, що то все в нікуди.

Якшо вас двічі притягли за Ст. 210 – 1 КУпАП.

Це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Якщо начальник ТЦК двічі притягнув вас до адмінвідповідальності та ви не оскаржили і не скасували його постанови в суді - тоді вже варто "приміряти браслети та смугасту сорочку".

"Бо в такий спосіб встановлюється так званий преюдиційний факт, тобто факт вашої умисної неявки по повістці, який ви не оспорювали та який вже не підлягає доказуванню. Тобто слідчому не потрібно буде доводити обставини отримання вами повістки, проведення почеркознавчої експертизи і т. п. У нього на руках вже будуть докази, тобто постанови", - повідомив експерт.

Повторність, тобто вчинення порушення два і більше рази та системність, тобто ви вчиняли правопорушення систематично та з умислом на ухилення від мобілізації.

ВЛК

Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку ви без поважних причин не являєтеся у визначену дату та час до ТЦК, то визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване.