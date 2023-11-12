Три причини, які дозволяють не прийти до військкомату за повісткою, і вам за це нічого не буде

У разі вручення повістки військовозобов'язаний чоловік має прийти до ТЦК у зазначену дату, інакше йому загрожує покарання. Втім є три випадки, коли за неявку до військкомату чоловіку нічого не "світить".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram .

Які причини є важливою підставою не приходити до ТЦК

"Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673. Зараз перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. До них належать лише три", - пояснюють юристи.

Перелік поважних причин неявки до ТЦК СП:

хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд)

відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста

"Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи", - кажуть експерти.

Що буде, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки

Покарання за неявку до ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних у військкоматі, то штраф за неявку передбачений від 1500 до 3400 грн (точна сума штрафу встановлюється у судовому порядку).

Повторна неявка протягом року може загрожувати штрафом у розмірі до 5100 грн.

Якщо людина не приходить після вручення повістки три й більше разів, на військовозобов'язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. За неявку до військкомату за мобілізаційним розпорядженням загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Які бувають види повісток (фото: канал 24)