Три причины, которые позволяют не прийти в военкомат за повесткой, и вам за это ничего не будет

В случае вручения повестки военнообязанный мужчина должен прийти в ТЦК в указанную дату, в противном случае ему грозит наказание. Однако существует три случая, когда за неявку в военкомат мужчине ничего не "светит".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти ж юрист" в Telegram .

Какие причины являются важным основанием не приходить в ТЦК

"Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673. Сейчас перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. К ним принадлежат всего три", - объясняют юристы.

Список уважительных причин неявки в ТЦК СП:

болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться

необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)

открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста

"Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы", - говорят эксперты.

Что будет, если не прийти в ТЦК после получения повестки

Наказание за неявку в ТЦК может быть разным. Если повестка касалась уточнения учетных данных в военкомате, штраф за неявку предусмотрен от 1500 до 3400 грн (точная сумма штрафа устанавливается в судебном порядке).

Повторная неявка в течение года может грозить штрафом в размере 5100 грн.

Если человек не приходит после вручения повестки три и больше раз, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. За неявку в военкомат по мобилизационному распоряжению грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

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