Тренування після їжі: через який час йти в спортзал, щоб не нашкодити здоров'ю?

Чи можна займатися спортом після їжі?

За словами дієтолога та нутриціолога Ніколетт Пейс, можна займатися спортом після їжі, якщо робити це правильно та без надмірних зусиль. Можна виконувати легкі вправи.

Насправді це доцільно, тому що це стимулюватиме вироблення вільного інсуліну з м’язів і допоможе організму використовувати енергію з їжі, а не зберігати її в жирових клітинах, коли запаси в печінці вичерпані.

Коли ми практикуємо легкі рухи після вживання великої або важкої їжі, ми сприяємо виробленню цього типу інсуліну в організмі.

"Якщо вечеря - ваш найбільший прийом їжі або єдиний час, коли ви можете рухатися, немає нічого поганого в тому, щоб після неї потренуватися, якщо ви не відчуваєте надмірного переїдання або дискомфорту", - сказав тренер Балтазар Вільянуев.

Деякі легкі рухи, які можуть бути комфортними навіть з повним шлунком, включають ходьбу або повільну їзду на велосипеді. Вони не створюють занадто великого навантаження на шлунок.

Яких вправ уникати після їжі

Хоча високоінтенсивні тренування - чудовий спосіб покращити загальний стан здоров’я та імунітет, але їх слід уникати після особливо рясного або важкого прийому їжі.

Високоінтенсивні тренування одразу після їжі можуть викликати спазми, здуття живота або просто погане самопочуття, особливо якщо ваш прийом їжі був важким або насиченим.

Якщо ви плануєте займатися кардіо або піднімати вагу, варто зачекати принаймні 30-60 хвилин і дотримуватися збалансованого прийому їжі. Краще з'їсти щось із білком, вуглеводами та не надто великою кількістю жиру.

Дослідження показують, що короткі сплески інтенсивних вправ перед їжею контролювали рівень цукру в крові краще, ніж одне 90-хвилинне тренування.