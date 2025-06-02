8 помилок під час ходьби, які непомітно прискорюють старіння тіла

Ходьба - проста, але потужна форма фізичної активності, що підтримує молодість і здоров’я. Та деякі поширені помилки під час прогулянок можуть не лише зводити нанівець користь, а й пришвидшувати старіння організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як уникнути цих помилок, щоб не шкодити здоров'ю.

Тренер Ейпріл Медрано розповіла, що погана техніка ходьби може безумовно вплинути на силу, рівновагу та збільшити ризик травм. Коли постава неправильна або хода нерівна, це створює компенсації, які послаблюють ключові м’язи, такі як сідничні м’язи та м’язи кора. З часом це може призвести до болю в суглобах, зниження потужності під час тренувань та підвищення ризику травм.

Дисбаланс від неправильної ходьби також може порушити положення тіла, що ускладнює підтримку стабільності або ефективне нарощування сили.

Варто уникати наведених нижче звичок, які непомітно старять тіло.

Ходьба з напруженими руками

Якщо ви йдете з напруженими руками, то саме час додати трохи розмаху крокам. Розмахування руками - це не просто для краси, а й важливо для стабільності та ритму.

Ходьба з напруженими руками або без розмахування - це поширена тенденція, яка позбавляє природного імпульсу та порушує рівновагу. Ваші руки повинні природно гойдатися вперед і назад (не поперек тіла), а силові тренування верхньої частини тіла можуть допомогти відновити цей плавний рух.

Сутулість

Незалежно від того, чи сидите ви за столом, чи просто займаєтесь своїми справами, сутулитися не потрібно.

Сутулість під час ходьби стискає хребет, напружує шию та створює той згорблений вигляд, який асоціюється зі старінням.

Зосередьтеся на ходьбі з високою поставою, де голова закинута над плечима. Крім того, виконуйте вправи, такі як розтягування еспандерів та тягнення біля стіни, які зміцнюють верхню частину спини.

Занадто короткі або надто довгі кроки

Короткий крок обмежує рухливість тазу, знижує ефективність ходьби. Тоді як занадто довгий - збільшує ударне навантаження на суглоби.

Варто знайти природну довжину кроку, щоб зберігати рівновагу й ритм.

Віддавати перевагу плоским поверхням

Легко виробити звичку вибирати одні й ті ж рівні передбачувані пішохідні маршрути. Хоча ходьба по біговій доріжці або тротуару може бути зручною, але вона не створює навантаження для тіла. Тому варто постійно змінювати свій розпорядок дня.

Додавання стежок, трави або піску, а також вправи на спритність, такі як випади під час ходьби або бічні кроки, можуть розвинути стійкість.

Носіння невідповідного взуття

Ваше взуття для ходьби повинно забезпечувати підтримку та міцність, щоб отримати безпечне та ефективне кардіотренування.

Носіння неправильного взуття - занадто зношеного чи надмірно амортизованого може призвести до поганої механіки ходи та ослаблення м’язів стопи.

Інвестування в добре підібране та підтримуюче взуття може зміцнити стопи та позитивно вплинути на все положення тіла.

Невміння дихати глибоко

Поверхневе дихання під час ходьби знижує надходження кисню.

Дихайте глибше, ритмічно - це покращує обмін речовин і загальний тонус.

Дивитися вниз постійно

Погляд у землю сприяє згинанню шиї й погіршує поставу. З часом це викликає "текстову шию" - напругу м’язів, головні болі, прискорене старіння шийного відділу хребта.

Погляд має бути спрямований прямо, приблизно на 5-10 м уперед.

Перекочування з п’яти на носок порушено

Ходьба "плоскою стопою" або "на пальцях" порушує біомеханіку руху, перевантажує суглоби. Це негативно впливає на коліна, стегна та спину.