Тренировка после еды: через какое время идти в спортзал, чтобы не навредить здоровью?

Можно ли заниматься спортом после еды?

По словам диетолога и нутрициолога Николетт Пейс, можно заниматься спортом после еды, если делать это правильно и без чрезмерных усилий. Можно выполнять легкие упражнения.

На самом деле это целесообразно, потому что это будет стимулировать выработку свободного инсулина из мышц и поможет организму использовать энергию из пищи, а не хранить ее в жировых клетках, когда запасы в печени исчерпаны.

Когда мы практикуем легкие движения после употребления большой или тяжелой пищи, мы способствуем выработке этого типа инсулина в организме.

"Если ужин - ваш самый большой прием пищи или единственное время, когда вы можете двигаться, нет ничего плохого в том, чтобы после него потренироваться, если вы не испытываете чрезмерного переедания или дискомфорта", - сказал тренер Балтазар Вильянуев.

Некоторые легкие движения, которые могут быть комфортными даже с полным желудком, включают ходьбу или медленную езду на велосипеде. Они не создают слишком большой нагрузки на желудок.

Каких упражнений избегать после еды

Хотя высокоинтенсивные тренировки - отличный способ улучшить общее состояние здоровья и иммунитет, но их следует избегать после особенно обильного или тяжелого приема пищи.

Высокоинтенсивные тренировки сразу после еды могут вызвать спазмы, вздутие живота или просто плохое самочувствие, особенно если ваш прием пищи был тяжелым или насыщенным.

Если вы планируете заниматься кардио или поднимать вес, стоит подождать по крайней мере 30-60 минут и придерживаться сбалансированного приема пищи. Лучше съесть что-то с белком, углеводами и не слишком большим количеством жира.

Исследования показывают, что короткие всплески интенсивных упражнений перед едой контролировали уровень сахара в крови лучше, чем одна 90-минутная тренировка.