Тренер розкрив правду про авокадо, яку від вас приховували

Що таке авокадо?

Експерт пояснив, що авокадо - це ягода, хоча більшість вважає його фруктом або навіть овочем. Його популярність зросла завдяки поширенню культури здорового харчування. Однак знайти стиглий та якісний плід у наших магазинах - завдання не з простих, оскільки до нас він потрапляє переважно в недозрілому стані.

Корисні властивості та міфи

Авокадо містить корисні жири, які необхідні для нормального функціонування організму. Він також є джерелом вітамінів групи В, вітаміну К, калію та магнію. Проте, деякі розповсюджені твердження щодо його користі можуть виявитися міфами.

Наприклад, часто можна почути, що авокадо багатий на вітамін С. Проте насправді він містить лише 5,77 мг цього вітаміну на 100 г продукту, що значно менше, ніж у лимоні (50 мг) чи шипшині (650 мг). Щоб отримати добову норму вітаміну С лише з авокадо, потрібно з’їсти близько 1,5 кг цього плоду, що еквівалентно 2500 ккал.

Авокадо та калорійність

Авокадо - один із найбільш калорійних фруктів: 160 ккал на 100 г. Це зумовлено високим вмістом жирів -15 г на 100 г. Хоча це переважно корисні рослинні жири, їх кількість варто контролювати, особливо тим, хто стежить за калорійністю раціону.

Плацебо-ефект чи реальна користь?

Цікаво, що немає наукових досліджень, які б доводили, що авокадо має унікальні властивості для здоров’я серця, довголіття, шкіри чи волосся. Це і є головний міф про цей продукт, у який вірять майже усі.

Його вживання найчастіше пов’язане з переходом людини на більш збалансоване харчування загалом, а не лише з самим продуктом.

Люди, які включають авокадо до свого раціону, зазвичай починають більше слідкувати за харчуванням, зменшують споживання шкідливих продуктів та покращують загальний раціон. Це комплексний підхід, а не "чарівна" дія авокадо.

Кому не можна їсти авокадо?

Зазвичай авокадо не має серйозних протипоказань, окрім випадків індивідуальної непереносимості чи алергії. Його варто споживати у помірній кількості, враховуючи високу калорійність.

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