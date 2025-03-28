Тренер раскрыл правду об авокадо, которую от вас скрывали

В последние годы авокадо стало популярным продуктом в рационе многих украинцев. Его приписывают к категории "суперфудов" из-за высокого содержания полезных жиров, витаминов и минералов.
Основной миф о незаменимости авокадо развенчивает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юри Попка в Facebook.
Эксперт объяснил, что авокадо - это ягода, хотя большинство считает его фруктом или даже овощем. Его популярность возросла благодаря распространению культуры здорового питания. Однако найти спелый и качественный плод в наших магазинах - задача не из простых, поскольку к нам он попадает преимущественно в недозрелом состоянии.
Авокадо содержит полезные жиры, которые необходимы для нормального функционирования организма. Он также является источником витаминов группы В, витамина К, калия и магния. Однако, некоторые распространенные утверждения о его пользе могут оказаться мифами.
Например, часто можно услышать, что авокадо богат витамином С. Однако на самом деле он содержит лишь 5,77 мг этого витамина на 100 г продукта, что значительно меньше, чем в лимоне (50 мг) или шиповнике (650 мг). Чтобы получить суточную норму витамина С только из авокадо, нужно съесть около 1,5 кг этого плода, что эквивалентно 2500 ккал.
Авокадо - один из самых калорийных фруктов: 160 ккал на 100 г. Это обусловлено высоким содержанием жиров -15г на 100 г. Хотяэто преимущественно полезные растительные жиры, их количество стоит контролировать, особенно тем, кто следит за калорийностью рациона.
Интересно, что нет научных исследований, которые бы доказывали, что авокадо имеет уникальные свойства для здоровья сердца, долголетия, кожи или волос. Это и есть главный миф об этом продукте, в который верят почти все.
Его употребление чаще всего связано с переходом человека на более сбалансированное питание в целом, а не только с самим продуктом.
Люди, которые включают авокадо в свой рацион, обычно начинают больше следить за питанием, уменьшают потребление вредных продуктов и улучшают общий рацион. Это комплексный подход, а не "волшебное" действие авокадо.
Обычно авокадо не имеет серьезных противопоказаний, кроме случаев индивидуальной непереносимости или аллергии. Его следует потреблять в умеренном количестве, учитывая высокую калорийность.
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