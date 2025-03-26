Весняний український суперфуд, який треба їсти всім: коштує всього 20 гривень

Весна - час оновлення, і це стосується не лише природи, а й нашого харчування. Один із головних сезонних суперфудів в Україні - черемша, або дикий часник.

Чому цю зелень треба неодмінно включати в раціон - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому черемша така корисна?

Черемша – це природне джерело вітамінів та мінералів, які допомагають організму оговтатися після зими. Ця зелень коштує в середньому 20 гривень за пучок, але за своїми властивостями не поступається дорогим суперфудам.

Вона містить:

Вітамін С - зміцнює імунітет та допомагає боротися з вірусами.

Фітонциди - природні антибіотики, що вбивають шкідливі бактерії.

Калій і магній - підтримують здоров’я серця та нормалізують тиск.

Хлорофіл - покращує склад крові та сприяє детоксикації організму.

Крім того, черемша має м’яку, але ефективну антибактеріальну та протигрибкову дію, допомагає травленню і сприяє нормалізації рівня холестерину.

Як правильно вживати?

Черемшу можна їсти у свіжому вигляді, додавати в салати, супи, омлети або використовувати як начинку для пирогів. Вона чудово поєднується з сиром, яйцями, авокадо та навіть м’ясними стравами.

Один із найпростіших рецептів – весняний салат із черемші:

1 пучок черемші

2 варені яйця

100 г сиру фета або бринзи

Оливкова олія, лимонний сік, сіль за смаком

Усе нарізати, змішати і насолоджуватися користю та свіжим смаком!

Кому особливо рекомендується черемша?

Черемша корисна всім, але особливо тим, хто страждає на гіпертонію, ослаблений імунітет або проблеми з травленням. Вона допомагає очистити судини, покращує обмін речовин і зміцнює організм.

Проте є й обмеження: черемшу не варто вживати у великих кількостях людям із захворюваннями шлунка (гастритом, виразкою), а також вагітним жінкам.

Де купити і як вибрати якісну черемшу?

Зазвичай черемшу продають на ринках та у фермерських магазинах. Вибирайте листя яскраво-зеленого кольору, без жовтизни та сухих кінчиків. Свіжу черемшу можна зберігати в холодильнику до 5 днів, загорнувши у вологу тканину або папір.

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