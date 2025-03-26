Весняний український суперфуд, який треба їсти всім: коштує всього 20 гривень
Весна - час оновлення, і це стосується не лише природи, а й нашого харчування. Один із головних сезонних суперфудів в Україні - черемша, або дикий часник.
Чому цю зелень треба неодмінно включати в раціон - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Чому черемша така корисна?
Черемша – це природне джерело вітамінів та мінералів, які допомагають організму оговтатися після зими. Ця зелень коштує в середньому 20 гривень за пучок, але за своїми властивостями не поступається дорогим суперфудам.
Вона містить:
-
Вітамін С - зміцнює імунітет та допомагає боротися з вірусами.
-
Фітонциди - природні антибіотики, що вбивають шкідливі бактерії.
-
Калій і магній - підтримують здоров’я серця та нормалізують тиск.
-
Хлорофіл - покращує склад крові та сприяє детоксикації організму.
Крім того, черемша має м’яку, але ефективну антибактеріальну та протигрибкову дію, допомагає травленню і сприяє нормалізації рівня холестерину.
Як правильно вживати?
Черемшу можна їсти у свіжому вигляді, додавати в салати, супи, омлети або використовувати як начинку для пирогів. Вона чудово поєднується з сиром, яйцями, авокадо та навіть м’ясними стравами.
Один із найпростіших рецептів – весняний салат із черемші:
- 1 пучок черемші
- 2 варені яйця
- 100 г сиру фета або бринзи
- Оливкова олія, лимонний сік, сіль за смаком
Усе нарізати, змішати і насолоджуватися користю та свіжим смаком!
Кому особливо рекомендується черемша?
Черемша корисна всім, але особливо тим, хто страждає на гіпертонію, ослаблений імунітет або проблеми з травленням. Вона допомагає очистити судини, покращує обмін речовин і зміцнює організм.
Проте є й обмеження: черемшу не варто вживати у великих кількостях людям із захворюваннями шлунка (гастритом, виразкою), а також вагітним жінкам.
Де купити і як вибрати якісну черемшу?
Зазвичай черемшу продають на ринках та у фермерських магазинах. Вибирайте листя яскраво-зеленого кольору, без жовтизни та сухих кінчиків. Свіжу черемшу можна зберігати в холодильнику до 5 днів, загорнувши у вологу тканину або папір.
Вас може зацікавити
В матеріалі були використані такі джерела - Wikipedia, поради дієтологів.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.