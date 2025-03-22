Розвіяно головний міф про сухофрукти, в який вірили усі

Сухофрукти часто вважають ідеальним перекусом для тих, хто стежить за харчуванням. Вони містять вітаміни, мінерали та клітковину, а також є натуральною альтернативою солодощам.

Проте чи дійсно вони такі корисні, як здається на перший погляд, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чому сухофрукти можуть бути небезпечними?

Основний міф полягає в тому, мовляв, сухофрукти дуже корисні і їх можна їсти, скільки хочеш. Це зовсім не так. Коли ми їмо свіжі фрукти, вода та клітковина швидко створюють відчуття ситості, що допомагає уникнути переїдання. Натомість у процесі сушіння з фруктів випаровується волога, але концентрація цукру та калорій зростає в рази.

Наприклад, 100 г свіжого винограду містять лише 70 ккал, тоді як 100 г родзинок – понад 300 ккал і більше 65 г вуглеводів.

Це навіть більше, ніж у деяких шоколадних батончиках. Якщо врахувати, що сухофрукти мають менший об’єм, ніж свіжі аналоги, їх дуже легко з’їсти більше, ніж потрібно. Це може призводити до прихованого надлишку калорій та набору ваги, особливо у людей із сидячим способом життя.

Крім того, промислові сухофрукти часто містять додатковий цукор, консерванти (зокрема діоксид сірки) та навіть барвники, які можуть викликати алергічні реакції та проблеми з травленням.

Як правильно вживати сухофрукти?

Дотримуйтесь міри

Оптимальна порція становить 30–50 г на день.

Поєднуйте з білками та жирами

Горіхи, натуральний йогурт або сир допоможуть уповільнити засвоєння цукрів і запобігти різким стрибкам глюкози в крові.

Обирайте натуральні варіанти

Найкращі сухофрукти не містять доданого цукру, штучних консервантів та барвників.

Сухофрукти - це не ворог здорового харчування, але й не ідеальний перекус. Важливо пам’ятати про баланс та помірність, щоб отримати максимум користі без шкоди для організму.

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