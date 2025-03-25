5 продуктів, як обов'язково варто додати до раціону у квітні

Зміни погоди, весняна втома та авітаміноз можуть позначитися на здоров’ї, тому важливо додати до свого раціону продукти, які забезпечать необхідні вітаміни та мікроелементи.

Зелень (шпинат, кріп, петрушка)

Після зими організм особливо потребує свіжої зелені, багатої на вітаміни C, A, K, а також залізо і фолієву кислоту. Вони допомагають зміцнити імунітет, покращити роботу серцево-судинної системи та нормалізувати рівень гемоглобіну.

Редиска

Один із перших весняних овочів, який містить велику кількість вітамінів, антиоксидантів і клітковини. Редиска покращує травлення, сприяє очищенню організму від токсинів та підтримує здоров’я шкіри.

Кисломолочні продукти

Йогурт, кефір, ряжанка та сир є чудовими джерелами пробіотиків, які підтримують здорову мікрофлору кишечника, зміцнюють імунну систему і покращують травлення. У квітні особливо важливо піклуватися про баланс корисних бактерій у шлунково-кишковому тракті.

Риба (лосось, скумбрія, оселедець)

Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров’я серця, мозку та суглобів. У квітні, коли перепади температур можуть впливати на самопочуття, регулярне споживання риби допоможе підтримувати організм у тонусі.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та гарбуза є чудовими джерелами магнію, цинку та білка. Вони допомагають боротися зі стресом, покращують настрій та підтримують здоров’я нервової системи.

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