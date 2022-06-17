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Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

Как носить платок (freepik)
Автор: Марина Настевич

Модные шелковые платки - must-have в летнем сезоне 2022. С помощью этого аксессуара можно выгодно поменять образ, добавив ему свежести и оригинальности.

Берем базовый лук, добавляем платочек и выглядим шикарно. Стилист Ксения Господинова предложила в Instagram 6 идей, как можно стильно обыграть платок в образе.

Как стильно носить платок:

1. Покройте голову платком, завязав его на затылке или под подбородком, дополнительно можно перевязать им шею, выглядит очень стильно.



2. Используйте платок как элемент прически, например, перевяжите им хвост, не зависимо от того, длиннее или короче будут волосы.



3. Накиньте платок на плечи, можно использовать для этого как большой, так и маленький размер.



4. Платок-топ, можно надевать как на голое тело, так и сделать интереснее лук с базовой рубашкой.



5. Вместо пояса или ремня платок добавит женского объема в бедрах и благодаря этому подчеркнет талию. Также можно завязать его на руке.



6. Платочек на сумке тоже интересный вариант стилизации, цвет платка подбирайте под одежду, а не сумку.

Как стильно и небанально носить платок летом (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.

Мы также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

К слову, стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.

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