Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

Как стильно носить платок:

1. Покройте голову платком, завязав его на затылке или под подбородком, дополнительно можно перевязать им шею, выглядит очень стильно.





2. Используйте платок как элемент прически, например, перевяжите им хвост, не зависимо от того, длиннее или короче будут волосы.





3. Накиньте платок на плечи, можно использовать для этого как большой, так и маленький размер.





4. Платок-топ, можно надевать как на голое тело, так и сделать интереснее лук с базовой рубашкой.





5. Вместо пояса или ремня платок добавит женского объема в бедрах и благодаря этому подчеркнет талию. Также можно завязать его на руке.





6. Платочек на сумке тоже интересный вариант стилизации, цвет платка подбирайте под одежду, а не сумку.

Как стильно и небанально носить платок летом (instagram.com/ksenia_gospodinova)