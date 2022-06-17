Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

Як стильно носити хустку:

1. Покрийте голову хусткою, зав'язавши її на потилиці або під підборіддям, додатково можна перев'язати нею шию, виглядає дуже стильно.





2. Використовуйте хустку як елемент зачіски, наприклад, перев’яжіть нею хвіст, не залежно від того, чи довшим, чи коротшим буде волосся.





3. Накиньте хустку на плечі, можна використовувати для цього як великий, так і маленький розмір.





4. Хустка-топ, можна надягати як на голе тіло, так і зробити цікавіше лук з базовою сорочкою.





5. Замість поясу або ременя хустинка додасть жіночого об’єму у стегнах і завдяки цьому підкреслить талію. Також можна зав’язати її на руці.





6. Хустинка на сумці теж цікавий варіант стилізації, колір хустки підбирайте під одяг, а не сумку.

Як стильно і небанально носити хустку влітку (instagram.com/ksenia_gospodinova)