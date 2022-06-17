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Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 15:38
Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок Как носить платок (freepik)
Автор: Марина Настевич

Модные шелковые платки - must-have в летнем сезоне 2022. С помощью этого аксессуара можно выгодно поменять образ, добавив ему свежести и оригинальности.

Берем базовый лук, добавляем платочек и выглядим шикарно. Стилист Ксения Господинова предложила в Instagram 6 идей, как можно стильно обыграть платок в образе.

Как стильно носить платок:

1. Покройте голову платком, завязав его на затылке или под подбородком, дополнительно можно перевязать им шею, выглядит очень стильно.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

2. Используйте платок как элемент прически, например, перевяжите им хвост, не зависимо от того, длиннее или короче будут волосы.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

3. Накиньте платок на плечи, можно использовать для этого как большой, так и маленький размер.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

4. Платок-топ, можно надевать как на голое тело, так и сделать интереснее лук с базовой рубашкой.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

5. Вместо пояса или ремня платок добавит женского объема в бедрах и благодаря этому подчеркнет талию. Также можно завязать его на руке.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платок

6. Платочек на сумке тоже интересный вариант стилизации, цвет платка подбирайте под одежду, а не сумку.

Тренд лета: 6 идей, как стильно носить платокТренд лета: 6 идей, как стильно носить платокКак стильно и небанально носить платок летом (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.

Мы также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

К слову, стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.

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