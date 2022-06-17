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Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

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П'ятниця 17 червня 2022 15:38
Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку Як носити хустку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Модні шовкові хустки - must-have в літньому сезоні 2022. За допомогою цього аксесуара можна вигідно поміняти образ, додавши йому свіжості і оригінальності.

Беремо базовий лук, додаємо хустинку і виглядаємо шикарно. Стиліст Ксенія Господинова запропонувала в Instagram 6 ідей, як можна стильно обіграти хустку в образі.

Як стильно носити хустку:

1. Покрийте голову хусткою, зав'язавши її на потилиці або під підборіддям, додатково можна перев'язати нею шию, виглядає дуже стильно.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

2. Використовуйте хустку як елемент зачіски, наприклад, перев’яжіть нею хвіст, не залежно від того, чи довшим, чи коротшим буде волосся.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

3. Накиньте хустку на плечі, можна використовувати для цього як великий, так і маленький розмір.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

4. Хустка-топ, можна надягати як на голе тіло, так і зробити цікавіше лук з базовою сорочкою.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

5. Замість поясу або ременя хустинка додасть жіночого об’єму у стегнах і завдяки цьому підкреслить талію. Також можна зав’язати її на руці.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хустку

6. Хустинка на сумці теж цікавий варіант стилізації, колір хустки підбирайте під одяг, а не сумку.

Тренд літа: 6 ідей, як стильно носити хусткуТренд літа: 6 ідей, як стильно носити хусткуЯк стильно і небанально носити хустку влітку (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.

Ми також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.

До слова, стиліст назвала головні антитренди літа 2022 - краще викиньте ці речі зі своєї шафи.

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