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Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 14:10
Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки Ілюстративне фото: яблучний пиріг (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати смачний і ніжний яблучний пиріг, не обов'язково возитися з замісом тіста. Адже є рецепти насипних пирогів, які формуються з сухих інгредієнтів.

Одним з таких, а саме болгарським рецептом, поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 18*18 см (склянка 250 мл):

  • Борошно - 1 склянка (140 г)
  • Цукор - 3/4 склянка (140 г)
  • Манка - 1 склянка (160 г)
  • Розпушувач - 2 ч. л.
  • Ванільний цукор - 1 упаковка (16 г)
  • Яблука - 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)
  • Кориця - 1 ч. л.
  • Масло вершкове - 100 г

Покрокове приготування

Змішайте в окремому посуді всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все перемішайте ретельно.

Почистіть і натріть яблука. Додайте корицю і перемішайте.

Дно форми викладіть пергаментом і змастіть маслом.

Суху суміш розділить на 4 частини, а яблука - на 3.

Рівномірно викладіть на дно форми суміш, потім яблука, і так всі шари. Верхнім шаром має бути суха суміш.

На верх потріть масло і поставте в холодну духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом години.

Також читайте, як приготувати простий яблучний пиріг на сковороді.

Крім того ми писали про рецепт вівсяного печива з одного яблука та всього за 5 хвилин.

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