Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки

Щоб приготувати смачний і ніжний яблучний пиріг, не обов'язково возитися з замісом тіста. Адже є рецепти насипних пирогів, які формуються з сухих інгредієнтів.

Одним з таких, а саме болгарським рецептом, поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 18*18 см (склянка 250 мл): Борошно - 1 склянка (140 г)

Цукор - 3/4 склянка (140 г)

Манка - 1 склянка (160 г)

Розпушувач - 2 ч. л.

Ванільний цукор - 1 упаковка (16 г)

Яблука - 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)

Кориця - 1 ч. л.

Масло вершкове - 100 г Покрокове приготування Змішайте в окремому посуді всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все перемішайте ретельно. Почистіть і натріть яблука. Додайте корицю і перемішайте. Дно форми викладіть пергаментом і змастіть маслом. Суху суміш розділить на 4 частини, а яблука - на 3. Рівномірно викладіть на дно форми суміш, потім яблука, і так всі шари. Верхнім шаром має бути суха суміш. На верх потріть масло і поставте в холодну духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом години.