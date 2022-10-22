Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки
Щоб приготувати смачний і ніжний яблучний пиріг, не обов'язково возитися з замісом тіста. Адже є рецепти насипних пирогів, які формуються з сухих інгредієнтів.
Одним з таких, а саме болгарським рецептом, поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на форму 18*18 см (склянка 250 мл):
- Борошно - 1 склянка (140 г)
- Цукор - 3/4 склянка (140 г)
- Манка - 1 склянка (160 г)
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 упаковка (16 г)
- Яблука - 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)
- Кориця - 1 ч. л.
- Масло вершкове - 100 г
Покрокове приготування
Змішайте в окремому посуді всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все перемішайте ретельно.
Почистіть і натріть яблука. Додайте корицю і перемішайте.
Дно форми викладіть пергаментом і змастіть маслом.
Суху суміш розділить на 4 частини, а яблука - на 3.
Рівномірно викладіть на дно форми суміш, потім яблука, і так всі шари. Верхнім шаром має бути суха суміш.
На верх потріть масло і поставте в холодну духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом години.
Також читайте, як приготувати простий яблучний пиріг на сковороді.
Крім того ми писали про рецепт вівсяного печива з одного яблука та всього за 5 хвилин.