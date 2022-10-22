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Не надо месить тесто! Быстрый насыпной яблочный пирог от известного кулинара

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Суббота 22 октября 2022 14:10
Не надо месить тесто! Быстрый насыпной яблочный пирог от известного кулинара Иллюстративное фото: яблочный пирог (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить вкусный и нежный яблочный пирог, необязательно возиться с замесом теста. Ведь есть рецепты насыпных пирогов, которые формируются из сухих ингредиентов.

Одним из таких, а именно болгарским рецептом, поделилась известная кулинар Лилия Цвит.

Ингредиенты на форму 18*18 см (стакан 250 мл):

  • Мука – 1 стакан (140 г)
  • Сахар – 3/4 стакан (140 г)
  • Манка – 1 стакан (160 г)
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 упаковка (16 г)
  • Яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых около 1200 г)
  • Корица – 1 ч. л.
  • Масло сливочное – 100 г

Пошаговое приготовление

Смешайте в отдельной посуде все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Все тщательно перемешайте.

Очистите и натрите яблоки. Добавьте корицу и перемешайте.

Дно формы выложите пергаментом и смажьте маслом.

Сухую смесь разделит на 4 части, а яблоки – на 3.

Равномерно выложите на дно формы смесь, затем яблоки, и так все слои. Верхним слоем должна быть сухая смесь.

На верх потрите масло и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.

Также читайте, как приготовить простой яблочный пирог на сковороде.

Кроме того, мы писали о рецепте овсяного печенья из одного яблока и всего за 5 минут.

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