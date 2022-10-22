Не надо месить тесто! Быстрый насыпной яблочный пирог от известного кулинара

Чтобы приготовить вкусный и нежный яблочный пирог, необязательно возиться с замесом теста. Ведь есть рецепты насыпных пирогов, которые формируются из сухих ингредиентов.

Одним из таких, а именно болгарским рецептом, поделилась известная кулинар Лилия Цвит.

Ингредиенты на форму 18*18 см (стакан 250 мл):

Мука – 1 стакан (140 г)

Сахар – 3/4 стакан (140 г)

Манка – 1 стакан (160 г)

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Ванильный сахар – 1 упаковка (16 г)

Яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых около 1200 г)

Корица – 1 ч. л.

Масло сливочное – 100 г

Пошаговое приготовление

Смешайте в отдельной посуде все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Все тщательно перемешайте.

Очистите и натрите яблоки. Добавьте корицу и перемешайте.

Дно формы выложите пергаментом и смажьте маслом.

Сухую смесь разделит на 4 части, а яблоки – на 3.

Равномерно выложите на дно формы смесь, затем яблоки, и так все слои. Верхним слоем должна быть сухая смесь.

На верх потрите масло и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.