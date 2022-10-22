Не надо месить тесто! Быстрый насыпной яблочный пирог от известного кулинара
Чтобы приготовить вкусный и нежный яблочный пирог, необязательно возиться с замесом теста. Ведь есть рецепты насыпных пирогов, которые формируются из сухих ингредиентов.
Одним из таких, а именно болгарским рецептом, поделилась известная кулинар Лилия Цвит.
Ингредиенты на форму 18*18 см (стакан 250 мл):
- Мука – 1 стакан (140 г)
- Сахар – 3/4 стакан (140 г)
- Манка – 1 стакан (160 г)
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 упаковка (16 г)
- Яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых около 1200 г)
- Корица – 1 ч. л.
- Масло сливочное – 100 г
Пошаговое приготовление
Смешайте в отдельной посуде все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Все тщательно перемешайте.
Очистите и натрите яблоки. Добавьте корицу и перемешайте.
Дно формы выложите пергаментом и смажьте маслом.
Сухую смесь разделит на 4 части, а яблоки – на 3.
Равномерно выложите на дно формы смесь, затем яблоки, и так все слои. Верхним слоем должна быть сухая смесь.
На верх потрите масло и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.
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