У вас є 1 яблуко та 5 хвилин часу? Ловіть рецепт вівсяного печива

Приготувати вівсяне печиво простіше, ніж ви думаєте. А поєднання пластівців з яблуками точно сподобається вам та всій вашій родині.

Складові:

Вівсяні пластівці - 120 г

Цукор - 60-100 г

Сіль - щіпка

Ванільний цукор - 10 г

Борошно - 60 г

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Вершкове масло - 60 г

Яйце - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Цедра лимона чи кориця - за смаком

Горіхи або сухофрукти - за смаком

Покрокове приготування

Змішайте яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Додайте яйце, вівсяні пластівці, борошно та розпушувач.

Наріжте яблуко на маленькі кубики. За бажанням можна додати цедру лимона чи корицю. Також ви можете додати трохи подрібнених горіхів або сухофруктів.

Перемішайте тісто із яблуками. Викладіть на пергамент. За потреби змочіть руки водою, якщо тісто липне до рук. Випікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте печиву трохи охолонути і можна знімати з пергаменту.