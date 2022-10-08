ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У вас є 1 яблуко та 5 хвилин часу? Ловіть рецепт вівсяного печива

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 08:06
У вас є 1 яблуко та 5 хвилин часу? Ловіть рецепт вівсяного печива Скріншот: Як приготувати вівсяне печиво з яблуком
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати вівсяне печиво простіше, ніж ви думаєте. А поєднання пластівців з яблуками точно сподобається вам та всій вашій родині.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Вівсяні пластівці - 120 г
  • Цукор - 60-100 г
  • Сіль - щіпка
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Борошно - 60 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Вершкове масло - 60 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Яблуко - 1 шт.
  • Цедра лимона чи кориця - за смаком
  • Горіхи або сухофрукти - за смаком

Покрокове приготування

Змішайте яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Додайте яйце, вівсяні пластівці, борошно та розпушувач.

Наріжте яблуко на маленькі кубики. За бажанням можна додати цедру лимона чи корицю. Також ви можете додати трохи подрібнених горіхів або сухофруктів.

Перемішайте тісто із яблуками. Викладіть на пергамент. За потреби змочіть руки водою, якщо тісто липне до рук. Випікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте печиву трохи охолонути і можна знімати з пергаменту.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився секретом ідеального яблучного пирога у мультиварці.

Читайте також, чим замінити яйця у випічці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти