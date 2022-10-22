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У вас є 2 яблука? Рецепт найпростішого пирога на сковороді

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Субота 22 жовтня 2022 08:13
У вас є 2 яблука? Рецепт найпростішого пирога на сковороді Скріншот: Рецепт найпростішого пирога на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас є два яблука, вам варто приготувати простий яблучний пиріг, для якого навіть не знадобиться духовка.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Яблуко – 2 шт.
  • Цукор – 1 ст.
  • Кориця – 1 ч.л.
  • Лимонний сік – 1 ст.
  • Вершкове масло – 10 г

Для тіста:

  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 120 г
  • Розпушувач – 0,5 ч.л.
  • Сметана чи йогурт – 180 г
  • Цукор – 40 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Сіль – щіпка

Покрокове приготування

Наріжте яблука на скибочки. Покладіть шматочок вершкового масла на сковороду. Викладіть яблука. Посипте цукром та корицею. Перемішайте. Смажте яблука на маленькому вогні 5 хвилин.

Для тіста змішайте усі інгредієнти. Вони мають бути кімнатної температури.

Залийте яблука тістом. Накрийте кришкою і випікайте 15 хвилин на маленькому вогні. Якщо на кришці з'являється конденсат, витріть його паперовим рушником.

Коли тісто пропеклося, накрийте пергаментом і переверніть за допомогою тарілки.

Випікайте тісто ще 5 хвилин з іншого боку.

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