Травма та дві операції: що стало з Девідом Аксельродом, який служив в ТрО

Девід Аксельрод - музикант і композитор, а також чоловік відомої продюсерки Олени Мозгової. Артист став популярним завдяки участі в шоу "Х-Фактор" та "Танці з зірками", де виступав під своїм справжнім ім'ям - Володимир Ткаченко. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони.
Як зараз живе виконавець та чим займається під час війни - дізнайтеся у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Володимир Ткаченко народився у Дніпрі, де здобув освіту в монтажному технікумі та Придніпровській державній академії будівництва й архітектури. Втім, захоплення співом прийшло до нього під час студентських років.
Почавши свій шлях як невідомий виконавець, він переміг у шоу "Караоке на майдані", що дало йому можливість потрапити в програму "Шанс". Крім того, брав участь у "Таврійських іграх" та у 2006 році змагався за право представляти Україну на "Євробаченні". Хоч і Ткаченко став одним з чотирьох фіналістів, перемогу здобула Тіна Кароль.
У 2007 році артист виступав на конкурсі "Нова хвиля", представляючи Україну у складі гурту "Барселона". Згодом почав писати авторські пісні та з’явився на шоу "Х-Фактор", де отримав чотири "так" від суддів та потрапив до фіналу.
Не зупинившись на досягнутому, він став учасником "Танців із зірками", де здобув третє місце разом із партнеркою Іриною Лещенко.
У 2014 році знову брав участь у Нацвідборі на "Євробачення", але цього разу перемогла Марія Яремчук. Після цього, на фоні активної участі у телевізійних проєктах, артист вирішив зробити творчу паузу.
Повернувся на сцену він вже під новим ім'ям - Девід Аксельрод. Його співак він взяв на честь дідуся, котрий став йому другим батьком, а згодом безслідно зник.
Тоді ж виконавець приєднався до 9 сезону "Голосу країни", де потрапив до команди Тіни Кароль.
У 2020 році Девід знову спробував свої сили на Нацвідборі до "Євробачення" і, хоча він дійшов до фіналу, перемога знову вислизнула від нього. Його конкурсна пісня "Horizon" була присвячена родині.
У 2005 році Аксельрод познайомився з продюсеркою Оленою Мозговою, яка до цього була дружиною Олександра Пономарьова. Спочатку між ними не було романтики, але з часом їхні стосунки переросли в кохання.
У 2015 році пара одружилася та у них народилася донька Соломія. Хоча різниця у віці між ними складає 9 років, і друзі та родичі виступали проти цього союзу, подружжя зберігає своє особисте життя в таємниці та рідко публікує спільні фото або ділиться урочистими моментами.
Девід Аксельрод з Оленою Мозговою та донькою (фото: instagram.com/david__axelrod)
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, співак та продюсерка заснували благодійний фонд під назвою "Дякую".
Девід також поділився, що приєднався до тероборони. У 2022 році він випустив пісню, яку присвятив українським захисникам.
Нещодавно в інтерв'ю для ТСН дружина артиста Олена Мозгова поділилася, що зараз її чоловік проходить реабілітацію.
Під час служби в ТрО Девід Аксельрод отримав травму коліна, яке й раніше турбувало його.
За словами продюсерки, співак невдало приземлився, і травма лише посилилася, що змусило вдатись до хірургічного втручання.
"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", - розповіла продюсерка.
Зараз Девід Аксельрод зосереджений на відновленні свого здоров'я. Однак разом з коханою вони не припиняють волонтерську діяльність.
Олена запевнила, що музикант обов'язково повернеться на сцену.
"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", - додала продюсерка.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Девіда
Аксельрода, ТСН.