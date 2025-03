Де зараз Гайтана, яка раніше оскандалилася концертом з російськомовними піснями під час війни

Кар'єра Гайтани розпочалась у 2003 році, коли молода співачка з конголезьким корінням, почала працювати бек-вокалісткою, зокрема, для Ірини Білик.

Вона також співпрацювала зі студією "Lavina Music", де записала свій дебютний альбом "О тебе". Однак найбільшу популярність здобула лише одна пісня з цього альбому, яка була виконана українською мовою.

Надалі співачка зосередилась на записах українською, і з 2005 року її хіти, такі як "Слідом за тобою", "Два вікна", "Шаленій" та інші, стали неймовірно популярними серед слухачів.

У 2008 році Гайтана вирушила до США, де працювала над англомовним альбомом. Цей крок мав стати важливим етапом у її кар'єрі, але, на жаль, він став переломним моментом, і до 2012 року співачка взяла паузу у творчості.

Цей період вона присвятила особистому життю - роман з продюсером Едуардом Клімом і бажання стати матір'ю стали основними темами її життя, хоча не одразу ці плани здійснилися.

Гайтана знову привернула увагу у 2012 році, коли вирішила поборотися за можливість представити Україну на "Євробаченні".

Серед її суперниць була й Оля Полякова, але саме Гайтана здобула перемогу у фіналі голосування. Однак на самому конкурсі, що проходив у Баку, вона посіла лише 15 місце.

У той час особисте життя співачки також стало об'єктом обговорень у ЗМІ. Роман з Едуардом Клімом, який на той момент був ще одружений, привернув чимало уваги.

Гайтана неодноразово заявляла, що хоче вийти за нього заміж, але потім відкладала весілля. Водночас вона постійно говорила про своє бажання мати багато дітей.

В результаті, співачка знову взяла перерву у кар'єрі, на більш ніж два роки зникнувши з публічного простору.

Лише у 2015 році Гайтана повернулася на сцену, випустивши новий англомовний сингл "You are the one" і змінивши своє сценічне ім’я на Essami. Повне ім’я співачки - Гайта-Лурдес Ессамі.

В одному з інтерв'ю вона пояснила, що взяла перерву для того, щоб допомогти батькові відновитися після інсульту, знайти натхнення та експериментувати з іміджем, включаючи зміну зачіски. Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Після невдалої участі у "Євробаченні", де вона зайняла 15 місце, Гайтана відчула, що її кар'єра потребує змін. Водночас її особисте життя зазнало трансформацій. Вона розійшлася з Едуардом Клімом, який, за її словами, адекватно сприйняв розрив і не претендував на її сценічне ім’я.

Однак, у Гайтані все ж панував внутрішній конфлікт. Оновлена як у творчості, так і в особистому житті, співачка створила новий інформаційний привід у 2017 році, підтвердивши свою вагітність і з'явившись на публічних заходах разом із батьком майбутньої дитини - саунд-продюсером Алексом Смартом. Гайтана з чоловіком (фото: instagram.com/gaitanamusic)

У липні 2017 року співачка народила доньку Сапфір-Ніколь. Поступово вона відновлювала свою музичну кар'єру, але згодом знову зникла з публічного простору. Гайтана з донькою (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Її наступне повернення сталося у 2023 році, коли співачка поділилася новинами з підписниками. Вона оголосила про завершення співпраці з лейблом "Lavina Music" та початок самостійної кар'єри, пообіцявши нові пісні.

Проте в той же час навколо неї почали виникати нові скандали. Одним із таких став пост в Instagram, написаний російською мовою, що викликало обурення серед її підписників. Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Новий скандал не забарився. Гайтана виступила у столиці Киргизстану Бішкеці з російськомовною програмою, попри те, що в її творчому доробку є чимало україномовних пісень.

На сайті організаторів концерту зазначалось, що українка виконала свої найвідоміші треки, зокрема, "Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя", "Дышу тобой". Афіша концерту співачки у Бішкеці

Сама виконавиця ніяк не коментувала свій скандальний виступ.

Знаменитість також не розкриває країну, в яку вона переїхала після початку великої війни, хоча в ЗМІ ходили чутки, що вона перебуває у Швейцарії.

