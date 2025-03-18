Де зараз Євгенія Власова, хіти якої "Ветер надежды" і "Я - живая река" всі знали напам'ять

Євгенія Власова - українська співачка, яка була на піку популярності в 1990-х і на початку 2000-х завдяки хітам "Вітер надії", "Я - жива ріка", "Плач про мене". Потім артистка кілька разів зникала з публічного простору і знову з'являлася.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, де зараз співачка, а також чим вона займається.

Початок кар'єри

Майбутня зірка народилася в Києві 1978 року. З дитинства захоплювалася музикою, після школи вступила до музичного училища ім. Глієра. Глієра. Уже на першому курсі брала участь у конкурсах, співала в клубах і таким чином утримувала сім'ю.

У 2000 році вона знайомиться з Дмитром Костюком - творцем і генеральним продюсером групи "ВІА Гра", який допомагає розвивати їй кар'єру. Незабаром стосунки пари переросли з робочих у романтичні. Потім Власова завагітніла і, за її словами, через це вийшла заміж за нього.

Де зараз живе Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

У 2004 році в них народилася донька Ніна. Однак цей шлюб не був щасливим і незабаром розпався.

У середині 2000-х співачка випускає нові кліпи, зокрема англомовний ремейк пісні Валерія Меладзе "Лимбо" в дуеті з Ендрю Дональдсом. Але через кілька років Власова зникає з екранів.

Хвороба

У 2009 році в ЗМІ поширилися чутки, що у Євгенії Власової виявили рак. Сама співачка ніколи не підтверджувала, що в неї було онкологічне захворювання, хоча тривалий час і не спростовувала цього напряму.

Через декілька років вона спробувала повернутися на сцену, але 2016 року знову заявила, що бере творчу паузу. У 2017 році артистці зробили ще одну операцію, після якої вона знову зникла з шоу-бізнесу на кілька років.

У 2019 році вона зазначила, що справді перенесла операцію і пройшла хімієтерапію, однак у неї ніколи не було онкологічного захворювання.



Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Участь у шоу "Танці з зірками" та "Голос країни"

Повернутися на телеекрани співачка вирішила 2021 року. Однак не з новими піснями, а для того, щоб продемонструвати чудову фізичну форму в шоу "Танці з зірками". Вона танцювала в парі з Максом Леоновим, проте покинула проєкт у 8 випуску через ковід.

Євгенія Власова з партнером по танцях (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Того ж року вона засвітилася і на іншому популярному шоу - "Голос країни". Там вона заявила, що не збирається повертатися в шоу-бізнес.

Повномасштабне вторгнення

Початок війни - 24 лютого 2022 року - Євгенія Власова зустріла на Київщині разом із донькою, мамою та братом. Сім'я провела перші дні в підземному гаражі, через що в її мами почалися проблеми зі здоров'ям.

Навесні 2022 року співачка виїхала до Чехії, де прожила півтора року. Також вона гостювала в друзів у Монако та Парижі. Спочатку артистка жила на власні заощадження, а потім почала викладати.



Євгенія Власова після початку війни в Україні (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Де Євгенія Власова зараз

Зараз співачка перебуває в Україні. Як розповідала вона в одному з інтерв'ю, її не було вдома 1 рік і 7 місяців. У 2023 році вона повернулася додому до Києва.

Євгенія Власова незаміжня, кар'єру артистки не розвиває, а для себе знайшла нове покликання. Вона називає себе "духовним практиком", який "відстоює волю Творця" і працює "через голос і вібрації, енергії та частоти". У неї є свій авторський курс.



Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Після початку повномасштабної війни артистка стала рідше публікувати щось у соціальних мережах. Найчастіше це інформація про її роботу - практики та медитації.



Де зараз Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

На запитання підписників і журналістів, чи сумує вона за великою сценою і популярністю, Власова чесно відповідає, що ні.

У квітні 2025 року Євгенії Власовій виповниться 47 років, проте вона зовсім не виглядає на свій вік.



Євгенія Власова влітку 2024 року (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

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