Травма и две операции: что стало с Дэвидом Аксельродом, который служил в ТрО

Дэвид Аксельрод - музыкант и композитор, а также муж известного продюсера Елены Мозговой. Артист стал популярным благодаря участию в шоу "Х-Фактор" и "Танці з зірками", где выступал под своим настоящим именем - Владимир Ткаченко. После начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны.
Как сейчас живет исполнитель и чем занимается во время войны - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).
Владимир Ткаченко родился в Днепре, где получил образование в монтажном техникуме и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Впрочем, увлечение пением пришло к нему во время студенческих лет.
Начав свой путь как неизвестный исполнитель, он победил в шоу "Караоке на майдане", что дало ему возможность попасть в программу "Шанс". Кроме того, участвовал в "Таврийских играх" и в 2006 году боролся за право представлять Украину на "Евровидении". Хотя и Ткаченко стал одним из четырех финалистов, победу одержала Тина Кароль.
В 2007 году артист выступал на конкурсе "Новая волна", представляя Украину в составе группы "Барселона". Впоследствии начал писать авторские песни и появился на шоу "Х-Фактор", где получил четыре "да" от судей и попал в финал.
Не остановившись на достигнутом, он стал участником "Танцев со звездами", где получил третье место вместе с партнершей Ириной Лещенко.
В 2014 году снова участвовал в Нацотборе на "Евровидение", но на этот раз победила Мария Яремчук. После этого, на фоне активного участия в телевизионных проектах, артист решил сделать творческую паузу.
Вернулся на сцену он уже под новым именем - Дэвид Аксельрод. Его певец он взял в честь дедушки, который стал ему вторым отцом, а впоследствии бесследно исчез.
Тогда же исполнитель присоединился к 9 сезону "Голоса страны", где попал в команду Тины Кароль.
В 2020 году Дэвид снова попробовал свои силы на Нацотборе на "Евровидение" и, хотя он дошел до финала, победа снова ускользнула от него. Его конкурсная песня "Horizon" была посвящена семье.
В 2005 году Аксельрод познакомился с продюсером Еленой Мозговой, которая до этого была женой Александра Пономарева. Поначалу между ними не было романтики, но со временем их отношения переросли в любовь.
В 2015 году пара поженилась и у них родилась дочь Соломия. Хотя разница в возрасте между ними составляет 9 лет, и друзья и родственники выступали против этого союза, супруги хранят свою личную жизнь в тайне и редко публикуют совместные фото или делятся торжественными моментами.
Дэвид Аксельрод с Еленой Мозговой и дочкой (фото: instagram.com/david__axelrod)
Когда Россия начала полномасштабное вторжение, певец и продюсер основали благотворительный фонд под названием "Дякую".
Дэвид также поделился, что присоединился к теробороне. В 2022 году он выпустил песню, которую посвятил украинским защитникам.
Недавно в интервью для ТСН жена артиста Елена Мозговая поделилась, что сейчас ее муж проходит реабилитацию.
Во время службы в ТрО Дэвид Аксельрод получил травму колена, которое и раньше беспокоило его.
По словам продюсера, певец неудачно приземлился, и травма лишь усугубилась, что заставило прибегнуть к хирургическому вмешательству.
"У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы 2022 года, но до того это колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился", - рассказала продюсер.
Сейчас Дэвид Аксельрод сосредоточен на восстановлении своего здоровья. Однако вместе с возлюбленной они не прекращают волонтерскую деятельность.
Елена заверила, что музыкант обязательно вернется на сцену.
"Конечно, ожидать его на сцене, куда же он денется. Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи делать он не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делилось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым мы занимаемся. Сейчас больше я на себя взяла внимание, а он сосредоточился на непубличных вещах", - добавила продюсер.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Дэвида Аксельрода, ТСН.