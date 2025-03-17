Де зараз і чим займається Асія Ахат - зірка 2000-х, яка вже давно не гастролює Україною

Асія Ахат - українська скрипалька й одна з найбільш яскравих зірок вітчизняної сцени 2000-х, давно не радує фанатів новими концертами та гастролями по Україні. Проте, її життя не зупинилося на досягнутому. Зараз вона зосереджена на нових проєктах та особистому розвитку.

Як зараз живе та чим займається знаменитість сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Асія Ахат, яка народилася у Києві, розпочала свій музичний шлях ще в 1990-х, але справжню популярність здобула у 2000-х.

В її дискографії - численні сольні концерти по всьому світу, 8 альбомів та близько 30 відеоробіт.

Судячи з контактних номерів, зазначених на її сторінці у соцмережах для співпраці, артистка, ймовірно, мешкає в Північній Америці або Чилі. Ці номери мають міжнародні коди +1 та +56, які використовуються в США, Канаді та Чилі. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В США зірка не тільки записує нові композиції, але й бере участь у процесі вибору переможців музичної премії Grammy.

У 2021 році Ахат стала членом журі, отримавши визнання за свою авторську музику, а також рекомендації. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Вона стала першою українкою в суддівській колегії, а у 2023 році до неї приєдналася Тіна Кароль.

Особисте життя Ассії Ахат

Артистка заміжня. Її чоловік - Ігор Баленко, відомий підприємець і співвласник мережі супермаркетів "Фуршет". У Асії Ахат двоє дорослих синів - Данило та Філіп.

Подробицями про свою родину виконавиця майже не ділиться. Наприклад, про те, що у неї є онука, стало відомо лише тоді, коли дівчинці виповнилося три роки.

Що говорить про війну

З початком повномасштабного вторгнення Ахат одразу висловила підтримку своїй рідній країні.

Хоча скрипалька живе за океаном, вона регулярно відвідує Київ і залюбки ділиться світлинами з подорожей.

У липні минулого року вона прогулялася рідним Києвом, зокрема, Михайлівською площею, де були виставлені знищені окупантами технічні засоби.

Знаменитість зробила кадри на фоні цих жахливих трофеїв українських військових та опублікувала їх в Instagram. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

На початку березня артистка знову приїхала до України та одразу повідомила про це у соцмережах.

"Рідна енергія, рідні місця, рідні люди - ніщо не замінить цього відчуття. Я вдома", - написала Ахат. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

До слова, співачка веде свої соцмережі переважно англійською мовою. Час від часу вона публікує збори на підтримку ЗСУ, супроводжуючи їх підписами українською. Водночас у її профілі досі можна знайти дописи російською.

Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В Україні Асія з концертами не виступає, проте кілька років тому вона здійснила турне по США разом з Іриною Білик та Олегом Скрипкою.

Це була серія благодійних заходів, зібрані кошти з яких спрямовували на підтримку ЗСУ та допомогу постраждалим від війни.

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