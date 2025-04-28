Травма та дві операції: що стало з Девідом Аксельродом, який служив в ТрО

Девід Аксельрод - музикант і композитор, а також чоловік відомої продюсерки Олени Мозгової. Артист став популярним завдяки участі в шоу "Х-Фактор" та "Танці з зірками", де виступав під своїм справжнім ім'ям - Володимир Ткаченко. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони.

Як зараз живе виконавець та чим займається під час війни - дізнайтеся у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Девіда Аксельрода

Володимир Ткаченко народився у Дніпрі, де здобув освіту в монтажному технікумі та Придніпровській державній академії будівництва й архітектури. Втім, захоплення співом прийшло до нього під час студентських років.

Почавши свій шлях як невідомий виконавець, він переміг у шоу "Караоке на майдані", що дало йому можливість потрапити в програму "Шанс". Крім того, брав участь у "Таврійських іграх" та у 2006 році змагався за право представляти Україну на "Євробаченні". Хоч і Ткаченко став одним з чотирьох фіналістів, перемогу здобула Тіна Кароль.

У 2007 році артист виступав на конкурсі "Нова хвиля", представляючи Україну у складі гурту "Барселона". Згодом почав писати авторські пісні та з’явився на шоу "Х-Фактор", де отримав чотири "так" від суддів та потрапив до фіналу.

Не зупинившись на досягнутому, він став учасником "Танців із зірками", де здобув третє місце разом із партнеркою Іриною Лещенко.

У 2014 році знову брав участь у Нацвідборі на "Євробачення", але цього разу перемогла Марія Яремчук. Після цього, на фоні активної участі у телевізійних проєктах, артист вирішив зробити творчу паузу.

Повернувся на сцену він вже під новим ім'ям - Девід Аксельрод. Його співак він взяв на честь дідуся, котрий став йому другим батьком, а згодом безслідно зник.

Тоді ж виконавець приєднався до 9 сезону "Голосу країни", де потрапив до команди Тіни Кароль.

У 2020 році Девід знову спробував свої сили на Нацвідборі до "Євробачення" і, хоча він дійшов до фіналу, перемога знову вислизнула від нього. Його конкурсна пісня "Horizon" була присвячена родині.

Особисте життя

У 2005 році Аксельрод познайомився з продюсеркою Оленою Мозговою, яка до цього була дружиною Олександра Пономарьова. Спочатку між ними не було романтики, але з часом їхні стосунки переросли в кохання. Девід Аксельрод з Оленою Мозговою (фото: instagram.com/david__axelrod)

У 2015 році пара одружилася та у них народилася донька Соломія. Хоча різниця у віці між ними складає 9 років, і друзі та родичі виступали проти цього союзу, подружжя зберігає своє особисте життя в таємниці та рідко публікує спільні фото або ділиться урочистими моментами.

Девід Аксельрод з Оленою Мозговою та донькою (фото: instagram.com/david__axelrod)

Де зараз Девід Аксельрод

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, співак та продюсерка заснували благодійний фонд під назвою "Дякую".

Девід також поділився, що приєднався до тероборони. У 2022 році він випустив пісню, яку присвятив українським захисникам.

Нещодавно в інтерв'ю для ТСН дружина артиста Олена Мозгова поділилася, що зараз її чоловік проходить реабілітацію.

Під час служби в ТрО Девід Аксельрод отримав травму коліна, яке й раніше турбувало його.

За словами продюсерки, співак невдало приземлився, і травма лише посилилася, що змусило вдатись до хірургічного втручання.

"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", - розповіла продюсерка. Девід Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Зараз Девід Аксельрод зосереджений на відновленні свого здоров'я. Однак разом з коханою вони не припиняють волонтерську діяльність.

Олена запевнила, що музикант обов'язково повернеться на сцену.

"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", - додала продюсерка. Девід Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)