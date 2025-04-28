Травма и две операции: что стало с Дэвидом Аксельродом, который служил в ТрО

Дэвид Аксельрод - музыкант и композитор, а также муж известного продюсера Елены Мозговой. Артист стал популярным благодаря участию в шоу "Х-Фактор" и "Танці з зірками", где выступал под своим настоящим именем - Владимир Ткаченко. После начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны.

Как сейчас живет исполнитель и чем занимается во время войны - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Дэвида Аксельрода

Владимир Ткаченко родился в Днепре, где получил образование в монтажном техникуме и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Впрочем, увлечение пением пришло к нему во время студенческих лет.

Начав свой путь как неизвестный исполнитель, он победил в шоу "Караоке на майдане", что дало ему возможность попасть в программу "Шанс". Кроме того, участвовал в "Таврийских играх" и в 2006 году боролся за право представлять Украину на "Евровидении". Хотя и Ткаченко стал одним из четырех финалистов, победу одержала Тина Кароль.

В 2007 году артист выступал на конкурсе "Новая волна", представляя Украину в составе группы "Барселона". Впоследствии начал писать авторские песни и появился на шоу "Х-Фактор", где получил четыре "да" от судей и попал в финал.

Не остановившись на достигнутом, он стал участником "Танцев со звездами", где получил третье место вместе с партнершей Ириной Лещенко.

В 2014 году снова участвовал в Нацотборе на "Евровидение", но на этот раз победила Мария Яремчук. После этого, на фоне активного участия в телевизионных проектах, артист решил сделать творческую паузу.

Вернулся на сцену он уже под новым именем - Дэвид Аксельрод. Его певец он взял в честь дедушки, который стал ему вторым отцом, а впоследствии бесследно исчез.

Тогда же исполнитель присоединился к 9 сезону "Голоса страны", где попал в команду Тины Кароль.

В 2020 году Дэвид снова попробовал свои силы на Нацотборе на "Евровидение" и, хотя он дошел до финала, победа снова ускользнула от него. Его конкурсная песня "Horizon" была посвящена семье.

Личная жизнь

В 2005 году Аксельрод познакомился с продюсером Еленой Мозговой, которая до этого была женой Александра Пономарева. Поначалу между ними не было романтики, но со временем их отношения переросли в любовь. Дэвид Аксельрод с Еленой Мозговой (фото: instagram.com/david__axelrod)

В 2015 году пара поженилась и у них родилась дочь Соломия. Хотя разница в возрасте между ними составляет 9 лет, и друзья и родственники выступали против этого союза, супруги хранят свою личную жизнь в тайне и редко публикуют совместные фото или делятся торжественными моментами.

Дэвид Аксельрод с Еленой Мозговой и дочкой (фото: instagram.com/david__axelrod)

Где сейчас Дэвид Аксельрод

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, певец и продюсер основали благотворительный фонд под названием "Дякую".

Дэвид также поделился, что присоединился к теробороне. В 2022 году он выпустил песню, которую посвятил украинским защитникам.

Недавно в интервью для ТСН жена артиста Елена Мозговая поделилась, что сейчас ее муж проходит реабилитацию.

Во время службы в ТрО Дэвид Аксельрод получил травму колена, которое и раньше беспокоило его.

По словам продюсера, певец неудачно приземлился, и травма лишь усугубилась, что заставило прибегнуть к хирургическому вмешательству.

"У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы 2022 года, но до того это колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился", - рассказала продюсер. Дэвид Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Сейчас Дэвид Аксельрод сосредоточен на восстановлении своего здоровья. Однако вместе с возлюбленной они не прекращают волонтерскую деятельность.

Елена заверила, что музыкант обязательно вернется на сцену.

"Конечно, ожидать его на сцене, куда же он денется. Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи делать он не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делилось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым мы занимаемся. Сейчас больше я на себя взяла внимание, а он сосредоточился на непубличных вещах", - добавила продюсер. Дэвид Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)