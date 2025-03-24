Традиційні страви на Благовіщення: що споконвіків готували українці в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають 25 березня. В Україні цей день завжди супроводжувався особливими традиціями, зокрема, і кулінарними. Наші предки вірили, що їжа на Благовіщення має бути простою, пісною та благословенною, адже це день радості, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які страви наші предки готували на це велике церковне свято.

Що можна і не можна їсти на Благовіщення

Оскільки Благовіщення завжди припадає на Великий піст, основні страви цього дня - пісні, без м'яса, молочних продуктів та яєць.

Проте свято є винятковим, тому церква дозволяє українцям вживати рибу, морепродукти та олію. Також можна випити трохи вина.

Що традиційно готували українці на Благовіщення?

Благовіщенська каша

Однією з головних страв була каша - пшоняна, гречана або ячмінна. Її готували на воді, а для святковості додавали мед, горіхи або сушені фрукти.

Борщ із грибами або рибою

Українці традиційно варили пісний борщ на грибному або рибному бульйоні. У нього додавали сушені білі гриби, квасолю та буряк, що надавало страві особливого смаку. На Благовіщення готують борщ з грибами або рибою (фото: zernograd.com)

Вареники з картоплею або капустою

Вареники - одна з найулюбленіших страв для багатьох з нас, і на Благовіщення їх готували з пісними начинками, такими як картопля, квашена капуста чи гриби.

Медові коржі

Замість здобної випічки українці часто пекли пісні коржі на меду. Вони символізують достаток і благословення.

Оладки на воді

Щоб порадувати родину, господині готували пісні оладки, використовуючи лише воду, борошно, дріжджі та мед.

Рибні страви

У наших предків саме риба була головним джерелом білка під час посту, тому на стіл подавали запечену або смажену рибу, заливне, а також юшку. Вареники є однією з традиційних страв на Благовіщення (фото: wikipedia.org)

Зазначимо, що рибні страви мали ще й глибоке символічне значення. Риба в християнстві є одним із найдавніших символів, що асоціюється з Ісусом Христом. Грецьке слово "Іхтіс", що означає "риба", є акронімом фрази "Ісус Христос, Син Божий, Спаситель". Таким чином, вживання риби в цей день є своєрідним вшануванням Спасителя та доброї звістки, яку принесло Благовіщення.

Що не можна їсти на Благовіщення?

Згідно з церковними канонами, у цей день заборонено вживати:

м'ясні продукти (це стосується будь-якого виду м'яса, включаючи птицю)

молоко, сир, масло, йогурти, сметана та інші продукти, що містять молоко

курячі, перепелині та будь-які інші яйця

Таким чином, у свято Благовіщення не варто готувати традиційний борщ на м'ясному бульйоні або з додаванням м'яса (свинина, яловичина), вареники з м'ясом, вареники з сиром, начинені м'ясом та рисом голубці, котлети (січеники), млинці на молоці та яйцях, відбивні, традиційний куліш, який готується з додаванням сала тощо. На Благовіщення можна приготувати пісні оладки з оселедцем (кадр з відео)

Також краще відмовитися від вживання алкоголю (як було вже сказано вище, допускається лише невелика кількість вина) і не пити лате, капучино, флет вайт та інші кавові напої на молоці.

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