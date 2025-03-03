Великий піст 2025: меню на кожен день, календар харчування
Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня, передуючи Великодню. Що саме можна та не можна їсти в цей час?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам календар харчування по днях у Великий піст.
Що заборонено вживати у Великий піст?
Найсуворіші обмеження стосуються продуктів тваринного походження:
- М'ясо та м'ясні продукти: будь-яке м'ясо (яловичина, свинина, птиця, дичина), ковбаси, сосиски, паштети, напівфабрикати.
- Молочні продукти: молоко, сир, кефір, йогурт, сметана, вершки, масло, морозиво.
- Яйця: курячі, перепелині, гусячі, а також страви з їхнім вмістом.
- Риба: дозволена лише у Благовіщення (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня), ікра - у Лазареву суботу (12 квітня).
- Алкоголь: весь алкоголь під повною забороною, вино дозволено в окремі дні.
Що можна їсти у Великий піст?
- Овочі: сирі, варені, тушковані, запечені, квашені, мариновані.
- Фрукти та ягоди: свіжі, заморожені, сухофрукти, компоти, киселі.
- Злаки та зернобобові: каші, макарони, хліб, бобові (горох, квасоля, сочевиця).
- Гриби: свіжі, сушені, заморожені, мариновані.
- Горіхи та насіння.
- Рослинні олії: у дозволені дні.
- Напої: вода, трав'яні чаї, компоти, квас.
- Мед: в обмеженій кількості.
- Спеції, трави, прянощі.
- Солодощі: пісний шоколад, мармелад, пастила, халва, варення.
Календар харчування по днях
1-й тиждень (3-9 березня)
Суворе сухоїдіння (понеділок-п'ятниця), гаряча їжа з олією (субота, неділя).
2-5 тижні
Чергування сухоїдіння, гарячої їжі без олії та з олією.
6-й тиждень (7-13 квітня)
Послаблення посту - риба у Вербну неділю, ікра у Лазареву суботу.
Страсний тиждень (14-19 квітня)
Найсуворіший піст, повне утримання від їжі або сухоїдіння.
Великдень (20 квітня)
Розговіння, закінчення посту.
Розшифровка видів посту
Сухоїдіння
Найсуворіший вид посту. Можна їсти лише неварену рослинну їжу: хліб, вода, сіль, сирі або квашені овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, мед (обмежено). Заборонена будь-яка варена їжа, олія, вино.
Гаряча їжа без олії
Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання рослинної олії. Заборонено олія та вино.
Гаряча їжа з олією
Дозволяється варена рослинна їжа з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно) у суботу та неділю.
Риба
Дозволяється риба (окрім днів сухоїдіння та днів гарячої їжі без олії). Можна вживати їжу з олією та вино (помірно) у вихідні та святкові дні, коли дозволена риба.
Зауважимо, що для хворих, дітей, вагітних, годуючих матерів, людей похилого віку, подорожуючих та військових піст може бути послаблений. Обов'язково проконсультуйтеся зі священиком і сімейним лікарем щодо міри посту, яка буде вам під силу.
Сухоїдіння: приклад пісного меню на день
При сухоїдінні традиційно їдять один раз на день - увечері. Проте, для підтримання сил можна розглянути меню на цілий день.
Сніданок (необов'язковий)
-
Напої: вода кімнатної температури (без обмежень) або трав'яний чай без добавок (ромашковий, м'ятний, липовий).
-
Фрукти (1-2 види, невелика порція): яблуко, груша, слива, абрикос, персик, жменя ягід (малина, чорниця, смородина), апельсин, грейпфрут.
Обід (за бажанням, мінімальний варіант)
-
Овочі (1-2 види, сирі, без заправок): морква, огірок, помідор, болгарський перець, капуста, редис, стебло селери.
-
Зелень (в помірній кількості): петрушка, кріп, кінза, базилік.
Вечеря (основний прийом їжі)
-
Салат з сирих овочів (1-2 види): терта морква з яблуком або капуста з огірком. Заправка – лимонний сік (обмежено), сіль (помірно), без олії.
-
Фрукти (1-2 види): яблука, груші, сливи, виноград, ягоди.
-
Горіхи або насіння (невелика жменя): волоські горіхи, мигдаль, фундук, насіння соняшника, гарбузове насіння (сирі, без солі).
-
Сухофрукти (обмежено через цукор): курага, чорнослив, родзинки, інжир.
-
Пісний хліб або сухарики без добавок (за бажанням).
-
Напої: вода кімнатної температури або трав'яний чай.
Гаряча їжа без олії: пісне меню на день
Сніданок
-
Вівсяна каша на воді з фруктами або ягодами (яблука, груші, банани, родзинки, курага). Підсолоджувати не рекомендується.
-
Гречані або рисові хлібці з пісним овочевим паштетом (з квасолі чи нуту) або скибочками свіжого огірка чи помідора.
-
Напої: трав'яний, зелений, чорний чай без цукру, компот із сухофруктів.
Обід
-
Пісний суп (овочевий, грибний, борщ без м'яса, суп із сочевиці чи гороховий) на воді без засмажки.
-
Гречана або перлова каша з тушкованими овочами (морква, капуста, кабачки, баклажани) без олії.
-
Пісний хліб (житній, цільнозерновий, без молочних продуктів та яєць).
-
Салат із сирих овочів (капуста, морква, буряк, помідори) без олії, із сіллю та лимонним соком.
Вівсяна каша на воді з родзинками (фото: wikipedia.org)
Вечеря
-
Запечені овочі (картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, баклажани, перець, цибуля) без олії.
-
Пісний вінегрет без олії (буряк, картопля, морква, квасоля, квашена капуста, солоні огірки, цибуля).
-
Фруктовий салат (яблуко, груша, апельсин, мандарин, ківі, банан) без заправки.
-
Напої: узвар, компот із сухофруктів, трав'яний чай.
-
Перекуси: свіжі фрукти, сирі овочі, сухофрукти, горіхи, пісні хлібці.
Фруктовий салат (фото: pixabay.com)
Гаряча їжа з олією: пісне меню на день
Сніданок
-
Вівсяна каша на воді з олією, фруктами (яблука, банан, груша) та горіхами.
-
Пісні млинці на воді без яєць із овочевою начинкою (капуста, гриби, рис із морквою та цибулею).
-
Напої: чай, узвар, компот.
Обід
-
Пісний борщ на овочевому бульйоні з засмажкою на рослинній олії. Пампушки без яєць і молока.
-
Гречаники з грибною підливою (з гречаної каші, грибів, цибулі, обсмажені або запечені).
-
Салат зі свіжих або квашених овочів, заправлений олією.
-
Пісний хліб.
Пісні голубці з картоплею та грибами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Вечеря
-
Картопля, запечена з грибами та цибулею, приправлена травами та олією.
-
Пісні голубці з рисом та овочами, тушковані в томатному соусі.
-
Салат з буряка з чорносливом та горіхами, заправлений олією.
-
Напої: кисіль, узвар, трав'яний чай.
-
Перекуси: фрукти, овочеві салати з олією, горіхи, пісні хлібці, хумус із овочами.
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Під час написання матеріалу були використані рекомендації ПЦУ та дієтологів, сайт Wikipedia.
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