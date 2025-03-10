Чи варто постувати дітям і якими можуть бути обмеження: пояснення ПЦУ

У Православній Церкві України розповіли, чи варто постувати дітям разом із дорослими. Вірянам пояснили також, які обмеження можна накладати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

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З якого віку у ПЦУ радять постувати

У ПЦУ нагадали, що піст є дуже корисним насамперед для зміцнення внутрішнього духу людини, тренування сили волі, визначення пріоритетів, для розрізнення доброго та шкідливого, для розуміння міри, потреб і цінностей.

"Чи можуть ці навики бути корисними і для дорослих, і для дітей? Очевидно, що так. Водночас питання дитячого посту є доволі не простим, адже спирається на багато "вихідних даних", - розповіли вірянам.

Зазначається, що, згідно з традицією Православної Церкви, піст для дітей починається з семи років.

Водночас заборони починати постування з більш раннього віку - немає. За умови, якщо дитина:

внутрішньо до цього готова;

позитивно це сприймає.

"Піст має бути добровільним, усвідомленим і не шкідливим для здоров'я - це основні вимоги, на які варто орієнтуватися, ухвалюючи рішення про певні постові обмеження для вашої дитини", - наголосили у ПЦУ.

Як правильно підготувати дитину до посту

Українцям пояснили, що в межах підготування до посту "майже завжди багато залежить від того, наскільки духовним є життя всієї сім'ї".

"Якщо діти зростають у середовищі, де батьки чи інші члени родини щиро ставляться до посту як до святої християнської традиції, якщо вони спокійно, терпляче і без обтяжень звершують цей подвиг, здобуваючи в ньому добрі духовні плоди й радість, то для дітей такий приклад є нормальною, органічною практикою, і вони, скоріш за все, будуть її наслідувати, для них це стане нормою життя", - розповіли у ПЦУ.

Натомість якщо піст для дітей перетворюється на "період раптових необґрунтованих заборон, обмежень і табу, "бо так треба", то діти будуть просто бунтувати проти цього, це не буде для них постом, а буде відчуватися ніби покарання чи примус".

Отже, в межах підготовки до посту з дітьми радять:

говорити;

пояснювати;

обґрунтовувати користь постування;

свідчити власним прикладом;

мотивувати.

"Щоб вони зрозуміли та погодились теж випробувати себе, загартувати, стати кращими", - додали у Церкві.

Чим корисне може бути постування

Говорячи про користь постування у ПЦУ нагадали слова святителя Василія Великого: "Піст завжди корисний для тих, хто його обрав... Тому нехай ніхто не ставить себе поза загалом постників, до якого причетні усякий рід, і всякий вік, і всі чини".

"Піст - це зміцнення сім'ї, мати здоров'я, вихователь молоді, окраса старших, добрий супутник мандрівникам, надійний співмешканець тим, що живуть разом… Піст оберігає немовлят, наставляє юнаків, додає поважности старим, бо сивина, прикрашена постом, ще більшою мірою гідна поваги", - вважав святитель.

У ПЦУ підтвердили, що для дітей практика постування може стати дуже корисним звичаєм, що допоможе їм у подальшому житті.

"Відвідування великопостових богослужінь, особливі євангельські читання і молитви, які звучать у храмах в цей період, здатні створити в душі дитини особливий настрій, заспокоїти, врівноважити її", - пояснили вірянам.

Уточнюється, що старших дітей це може спонукати:

замислитись над важливими речами;

ставити непрості запитання;

прагнути пізнати духовний світ;

розсіювати власні страхи та сумніви.

Які обмеження може накладати піст на дітей

У ПЦУ наголосили, що постування тілесне, коли йдеться про дітей, передбачає не відсутність, а тимчасову зміну їжі, раціону харчування.

"Постування не передбачає голодування, фізичного виснаження людини, а тим більше дитини", - пояснили громадянам.

Тим часом у ПЦУ згадали про певні обмеження у розвагах, які "дозволяють уникнути майбутніх залежностей, пізнати міру". Може йтися, наприклад, про:

занадто галасливі ігри;

тривалий перегляд телевізора;

комп'ютерні ігри;

"залипання" у телефоні тощо.

"До того ж їх можна замінити іншими корисними активностями: читанням книжок, прогулянками на природі, висаджуванням рослин, маленькими добрими ділами, відвідуванням творчих гуртків тощо", - розповіли у ПЦУ.

Насамкінець вірянам нагадали, що для кожної людини, незважаючи на її вік, піст може бути корисним і потрібним. Все залежить від бажання, цілей і можливостей.

"Правильне постування приносить людині відчуття внутрішньої свободи, спокою, задоволення. Чи потрібно дотримуватись посту вашим дітям - рішення виключно за вами, батьками та опікунами. Але закликаємо завжди ухвалювати це рішення виважено, усвідомлено і з любов'ю", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)