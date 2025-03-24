Традиционные блюда на Благовещение: что испокон веков готовили украинцы в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников, который отмечают 25 марта. В Украине этот день всегда сопровождался особыми традициями, в частности, и кулинарными. Наши предки верили, что еда на Благовещение должна быть простой, постной и благословенной, ведь это день радости, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии весть о рождении Спасителя.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие блюда наши предки готовили на этот большой церковный праздник.

Что можно и нельзя есть на Благовещение

Поскольку Благовещение всегда приходится на Великий пост, основные блюда этого дня - постные, без мяса, молочных продуктов и яиц.

Однако праздник является исключительным, поэтому церковь позволяет украинцам употреблять рыбу, морепродукты и масло. Также можно выпить немного вина.

Что традиционно готовили украинцы на Благовещение?

Благовещенская каша

Одним из главных блюд была каша - пшенная, гречневая или ячменная. Ее готовили на воде, а для праздничности добавляли мед, орехи или сушеные фрукты.

Борщ с грибами или рыбой

Украинцы традиционно варили постный борщ на грибном или рыбном бульоне. В него добавляли сушеные белые грибы, фасоль и свеклу, что придавало блюду особый вкус. На Благовещение готовят борщ с грибами или рыбой (фото: zernograd.com)

Вареники с картофелем или капустой

Вареники - одно из самых любимых блюд для многих из нас, и на Благовещение их готовили с постными начинками, такими как картофель, квашеная капуста или грибы.

Медовые лепешки

Вместо сдобной выпечки украинцы часто пекли постные лепешки на меду. Они символизируют достаток и благословение.

Оладьи на воде

Чтобы порадовать семью, хозяйки готовили постные оладьи, используя только воду, муку, дрожжи и мед.

Рыбные блюда

У наших предков именно рыба была главным источником белка во время поста, поэтому на стол подавали запеченную или жареную рыбу, заливное, а также уху. Вареники являются одним из традиционных блюд на Благовещение (фото: wikipedia.org)

Отметим, что рыбные блюда имели еще и глубокое символическое значение. Рыба в христианстве является одним из древнейших символов, который ассоциируется с Иисусом Христом. Греческое слово "Ихтис", что означает "рыба", является акронимом фразы "Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель". Таким образом, употребление рыбы в этот день является своеобразным чествованием Спасителя и доброй вести, которую принесло Благовещение.

Что нельзя есть на Благовещение?

Согласно церковным канонам, в этот день запрещено употреблять:

мясные продукты (это касается любого вида мяса, включая птицу)

молоко, творог, масло, йогурты, сметана и другие продукты, содержащие молоко

куриные, перепелиные и любые другие яйца

Таким образом, в праздник Благовещения не стоит готовить традиционный борщ на мясном бульоне или с добавлением мяса (свинина, говядина), вареники с мясом, вареники с творогом, начиненные мясом и рисом голубцы, котлеты (сиченики), блины на молоке и яйцах, отбивные, традиционный кулеш, который готовится с добавлением сала и тому подобное. На Благовещение можно приготовить постные оладьи с селедкой (кадр из видео)

Также лучше отказаться от употребления алкоголя (как было уже сказано выше, допускается лишь небольшое количество вина) и не пить латте, капучино, флет вайт и другие кофейные напитки на молоке.

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