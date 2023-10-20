Топ-8 найкращих смартфонів Android у 2023 році під будь-який бюджет та цілі

У 2023 році вибір смартфона Android стає все більш різноманітним та захоплюючим. З кожним роком виробники пропонують нові технології та функції, роблячи смартфони більш універсальними та здатними задовольнити різноманітні потреби користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал мобільних розробників XDA Developers .

Samsung Galaxy S23 Ultra

Серед флагманських смартфонів лідер – Samsung Galaxy S23 Ultra. Цей пристрій розроблено для тих, хто прагне максимальних можливостей у своєму гаджеті. Він пропонує найкращий набір камер, потужний процесор, довгий термін служби та чудовий AMOLED-дисплей. До того ж, смартфон відрізняється наявністю комплектного стілусу, що робить його справді унікальним на ринку.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: ROZETKA)

Motorola Edge+ (2023)

Для тих, хто шукає альтернативу Galaxy S23 Ultra, Motorola Edge+ (2023) є привабливою опцією. Цей смартфон надає вражаючу продуктивність, добре збалансовані характеристики та одну з найкращих оболонок Android. І, що особливо добре, він доступний за ціною, починаючи з 599 доларів США (21 900 гривень).

Motorola Edge+ (2023) (фото: Motorola)

Samsung Galaxy S23 FE

Найкращий вибір для тих, хто хоче оптимального співвідношення ціни та якості. Ця модель надає вам дизайн, характеристики та всі ключові функції топових флагманів Galaxy, але за доступнішою ціною.

Samsung Galaxy S23 FE (фото: CNET)

Samsung Galaxy A54

Є ідеально збалансованим смартфоном в середньому ціновому діапазоні. Він має приємний дизайн, гарний дисплей з частотою оновлення 120 Гц, високою продуктивністю та якісною камерою.

Samsung Galaxy A54 (фото: ROZETKA)

OnePlus 11

Ідеальний вибір для тих, кому важлива плавність роботи пристрою. Незважаючи на те, що багато Android-флагманів пропонують частоту оновлення 120 Гц, OxygenOS в OnePlus 11 забезпечує унікальну плавність та швидкодію.

OnePlus 11 (фото: Hotline)

Google Pixel 8 Pro

Для шанувальників фотографії та відеозйомки Google Pixel 8 Pro надає широкі можливості. Оновлена камера на 50 та 48 мегапікселів, оптичний зум 5X, швидший автофокус та професійні налаштування дозволяють вам створювати дивовижні знімки та відеоролики.

Google Pixel 8 Pro (фото: The Independent)

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Цей телефон - мрія для геймерів. Це один із найпотужніших смартфонів на Android з унікальною потрійною системою охолодження та OLED-екраном на задній панелі для виведення повідомлень та анімацій.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: ROZETKA)

Samsung Galaxy Z Fold 5

Серед складених смартфонів Samsung Galaxy Z Fold 5 заслуговує на особливу увагу. Він пропонує більш гладкий пристрій та оновлене "залізо", а також нарешті позбавився щілини між частинами екрану.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (фото: Samsung)