Топ-5 смартфонів, які у 2023 році виділяються оптимальним поєднанням ціни та можливостей

Експерти обрали 5 моделей, які якісно зібрані, добре оптимізовані, мають оптимальні характеристики та не коштують захмарних грошей. Найдорожчий смартфон у списку оцінюється в 500 доларів, тоді як найдешевший доступний приблизно за 160 доларів.

Samsung Galaxy A03S

Це пристрій для менш вимогливих користувачів. Він оснащений просторим 6,5-дюймовим HD-дисплеєм, ідеальним для читання новин, перегляду відео та ігор. Телефон також включає потрійну камеру 13+2+2 Мп та акумулятор ємністю 5000 мА/год. Samsung обіцяє забезпечувати телефон оновленнями безпеки протягом щонайменше 4 років, що є значною перевагою в цьому ціновому діапазоні. Коштує 160 доларів.

Samsung Galaxy A03S (фото: Samsung)

iPhone SE (2022)

Підходить для тих, хто хоче перейти на пристрій Apple, не витрачаючи багато коштів. Цей смартфон пропонує поєднання старого дизайну із сучасними характеристиками, включаючи чіп Apple A15 Bionic та підтримку 5G, при цьому вартість його становить менше 400 доларів. Він також відрізняється невеликим 4,7-дюймовим екраном, що робить його одним із небагатьох пристроїв на ринку з подібними розмірами.

iPhone SE (2022) (фото: iPhone)

Pixel 6A

Являє собою найкращий смартфон на Android у своїй ціновій категорії. Його компактні розміри, яскравий екран, камера, що перевершує iPhone 14 у сліпих тестах, топове програмне забезпечення та доступна ціна в 349 доларів роблять його привабливим вибором.

Google Pixel 6A (фото: ROZETKA)

Galaxy A54

Це бестселер бренду 2022 року, і тепер він доступний за ще нижчою ціною. Пристрій, як і раніше, володіє одним з кращих дисплеїв у своєму класі, потужним процесором, а його фотохарактеристики можна порівняти з бюджетними флагманами. Він також захищене від вологи та пилу, має стереодинаміки та NFC-модуль.

Samsung Galaxy A54 (фото: ROZETKA)

Pixel 7A

Якщо ви готові витратити 500 доларів, цей смартфон можна вважати практично ідеальним вибором. Він пропонує компактний 6,1-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц, потужний процесор Google Tensor G2, одну з найкращих камер у своїй ціновій категорії та оновлення, які будуть доступні до 2026 року.

Google Pixel 7a (фото: ROZETKA)